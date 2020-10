O primeiro gráfico que a ministra da Saúde mostrou dá conta da capacidade instalada em hospitais gerais do SNS, ou seja, o número de camas existentes não só termos nacionais, como por ARS. O SNS tem no total 19.778 camas, sendo que a ARS de Lisboa e Vale do Tejo é que tem mais camas, um total de 7.134, seguindo-se a ARS do Norte com 6.685, 4.189 na ARS do Centro, 904 na ARS do Algarve e 866 na ARS do Alentejo.

A grande maioria (17.741) das camas são de especialidades médico-cirúrgicas, isto é, camas de enfermarias que, de acordo com a ministra, não incluem camas em unidades de queimados, para doentes coronários, camas afetas a vias-verdes de AVC, etc. Seguem-se os cuidados intensivos, que têm 1.021 camas, das quais 755 para casos médico-cirúrgicos, coronários, polivalentes, entre outros, e 266 para casos pediátricos e recém-nascidos. Há 566 camas de cuidados intermédios, 164 de cuidados paliativos e 286 camas neutras.

A ministra reforçou que nesta contabilização não estão contemplados nem os Institutos Portugueses de Oncologia nem os hospitais psiquiátricos e que as camas utilizadas para tratar doentes com Covid-19 são as camas de enfermaria ou de cuidados intensivos. “Esta capacidade instalada normalmente está afeta a outros tratamentos e portanto há sempre aqui um equilíbrio entre aquilo que é a resposta à Covid e aquilo que é a resposta à não Covid.”