Os 56 segundos de ator secundário de um Paulo que não é das feiras

Paulo Rangel foi à Feira de Espinho ao lado de Luís Montenegro e de Salvador Malheiro. Sobraram-lhe 56 segundos e mais uma prova que a sua praia não são as feiras.

Segunda-feira, primeira feira em período oficial de campanha. Paulo Rangel, rotulado como intelectual, está longe de ser um animal de campanha em ambientes mais populares e fica abaixo do meio da tabela se o contador for de zero a Marcelo. Este Paulo não é das feiras (como demonstraram peças televisivas na pré-campanha) e há cinco anos até deixava o palco para o colega de coligação Nuno Melo, com mais jeito entre os feirantes.

Na manhã desta segunda-feira, Rangel estava quase condenado a ser personagem secundária: de um lado, Luís Montenegro, vice-rei de Espinho (ao lado do indefectível apoiante e autarca Pinto Moreira) e de Salvador Malheiro, uma espécie de rei de Ovar. O carnaval estava montado e dos espinhenses — a maioria indiferentes à caravana ou às eleições europeias — até se ouviu: “Montenegro, conta comigo, para presidente!”

Rangel e Montenegro começaram o dia com um abraço, perto da câmara de Espinho. Logo ali, o antigo líder parlamentar foi solidário com o candidato. “Está em grande forma, o país tem testemunhado que está em grande forma e também a má forma do outro candidato [Pedro Marques]”, atirou Montenegro. Seguiram em passo acelerado, Rangel queixou-se da garganta e lá chegaram à feira. A química esteve longe da que Rangel, desempoeirado, teve na praia de Matosinhos com José Pedro Aguiar-Branco.

Luís Montenegro sorria muito, mas ajudava pouco. Preferia refugiar-se na conversa com Pinto Moreira. Entre os feirantes, ao contrário de Malheiro (sempre muito ativo em mostrar o seu candidato “Paulo Rangel”), Montenegro não apelou uma única vez ao voto no PSD.

À entrada da feira, um dos elementos da entourage de Rangel, tentava ajudá-lo a fazer da feira a sua praia. “Paulo, as canetas”. O brinde dá sempre uma ajuda, é um desbloqueador de conversa e a equipa de Rangel sabe isso. Mas não faz milagres. Rangel sorri simpaticamente aos eleitores, mas responde sempre como um autómato: “Dia 26 de maio, não se esqueça de votar”; “Europeias, dia 26 de maio”; “Bom negócio”; “Tome uma caneta para fazer as contas”. Saiu-lhe mais qualquer coisa quando uma idosa lhe disse que o país “está a ficar pior”. Rangel aproveitou a deixa para dizer que “a culpa é do governo do Costa, por isso é que tem de votar em nós”.

Rangel, muito comunicativo em debates, não terá tanto jeito com o povo, apesar das visíveis melhorias face a 2014. Já Malheiro era uma autêntica estrela. “Olha lá vai o Salvador”, dizia-se na banca de legumes. “Ó Malheiro, olha o nosso Malheiro, anda cá”, dizia outra feirante numa banca de folares de Ovar. Outra beatificava o presidente da distrital do PSD de Aveiro: “Este homem para mim foi um santo“. E beijocas repenicadas, algo que com Rangel seria impossível. Malheiro ainda tentou puxar pelo cabeça de lista e chamá-lo para uma roulote, a Toneca, em que todos os funcionários tinham a camisola laranja, mas a conversa estancou logo.

Feira dentro, os “jotas” iam tentando fazer barulho: “Ninguém pára o Rangel, ninguém pára o Rangel, alê ô”. Ou mais otimistas ainda: “Já só faltam 13 dias para a vitória”. Mas também uma versão criativa: “Ninguém pára esta choradeira/ Chora o Costa/Chora o Marques/ Choram a família inteira”. Que logo ouviu resposta de uma banca: “Quem chora sou eu com a falta de clientes”.

Por entre as bancas, Montenegro não roubou voluntariamente palco a Rangel, mas era mais conhecido entre as gentes de Espinho. No fim, em declarações aos jornalistas, acabou por abafar o candidato — neste dia, e sendo a primeira aparição política a este nível depois de ter saído derrotado no confronto com Rio, a sua presença tinha mais interesse jornalístico. Rangel, na primeira ação de campanha oficial, falou só 56 segundos. O resto do tempo foi o antigo líder parlamentar a responder a perguntas.

Ainda assim o candidato teve tempo para dizer que no PSD há “sempre esta solidariedade, portanto a coisa mais natural era que, vindo a Espinho, o dr. Montenegro estivesse connosco“. Rangel diz que houve vontade dos dois lados: “Eu queria estar e ele queria convidar, digamos que há aqui um compromisso bilateral”. O eurodeputado acrescentou ainda que “o PSD está sempre unido nestes momentos importantes”.

Embora possam ser adversários no pós-Rio, Montenegro foi simpático para Rangel. Entre as “muitas razões para votar no PSD”, o antigo líder parlamentar disse que a “primeira é que o PSD apresenta, de longe, o candidato mais qualificado e que está em melhores condições de defender os interesses de Portugal na Europa”.

Montenegro garante que não está a preparar “golpe do poucochinho”

Depois, Montenegro aplicou um dos seus desportos preferidos: tiro-ao-PS. A segunda razão, regista Luís Montenegro, é que “há três anos, o PS prometeu que ia mudar a Europa, mas três anos volvidos o que nós percebemos é que foi a Europa que mudou muito o PS. E para o lado mau”. O antigo líder parlamentar do PSD diz que hoje o PS está “obcecado de tal maneira com o défice (…) que temos uma situação historicamente irónica: é que é com o Governo de esquerda que o Estado social sofreu a maior machadada de sempre da vida democrática”. Luís Montengro diz que é com a “geringonça” que “há mais problemas na saúde, mais problemas na educação, mais problemas no atendimento em todos os serviços públicos.”

Sobre a crise dos professores, fugiu à pergunta e preferiu apontar baterias para o PS. Disse que “apesar de ter recebido uma herança magnífica do Governo anterior” o governo de Costa “não mudou a austeridade. Mudou um bocadinho a aparência da austeridade, mas ela continua na mesma na vida das pessoas“.

E por isso parece ter passado até a ter fé numa vitória do PSD em outubro. O maior crítico de Rui Rio diz que deve “ser mostrado já um cartão amarelo [ao Governo de Costa nas Europeias] para em outubro termos um cartão vermelho, mudarmos de governo e retomarmos um nível de crescimento sustentado que dê mais futuro às nossas populações”.

Disse estar disponível para fazer campanha ao lado de Rio nas legislativas e negou estar a preparar um golpe do “poucochinho” após as Europeias. Diz que após 26 de maio o PSD vai concentrar-se na “luta voto a voto, cidade por cidade, para obter o maior nível de confiança que os eleitores possam dar”.

Se em janeiro queria afastar o líder, o que mudou afinal a opinião de Montenegro? Segundo o próprio, nada. “Acredito que o PSD tem capacidade para, na diferença das suas opiniões, construir uma oferta à população de um projeto político aliciante. Continuo a acreditar. Acreditava há 4 meses, já acreditava há 8. E daqui a 3 meses vou acreditar na mesma”.

Quanto às divergências com Rio, Montenegro diz que o PSD está “muito à vontade” com isso. O espinhense considera que o PSD é “o partido onde a democracia se exerce de forma mais viva no sistema partidário português”. E adverte que “há muitos partidos que falam de democracia, mas dentro deles toda a gente pensa da mesma maneira, toda a gente diz as mesmas coisas. Parece que não há desacordo e, quando há, as pessoas saem do partido. No PSD não é isso que acontece.” Na verdade, aconteceu com Santana Lopes, mas isso Montenegro omitiu propositadamente.

