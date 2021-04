— Ainda há em Namaua pessoas que tenham mesmo sido amigas dele?

— Sim, os familiares estão aqui. Eu sou um deles.

— É familiar dele? Qual é o seu parentesco?

— É o meu tio.

— Quantos familiares tem aqui o presidente?

— Tem muitos, os irmãos e os primos moram aqui mesmo.

— Quantos irmãos tem aqui?

— São muitos, não posso precisar. Tem irmãos, primos e tios aqui mesmo.

— O que fazem os irmãos do presidente?

— São camponeses e trabalham na machamba.

— No Natal ou noutras cerimónias encontram-se com o presidente? Passa o Natal convosco?

— No Natal do ano passado, ele mandou o governador da província de Cabo Delgado passar connosco.

— Ele não veio?

— Não.

— O que falta mais aqui em Namaua?

— Aqui falta muita coisa. Estamos a ver apoio para uma escola em reconstrução. Mas não temos hospital, não temos infra-estruturas.

— Já comentou com o seu tio que precisa de mais medicamentos para a malária?

— Ele não é para mim, é para todos os moçambicanos. É do povo moçambicano. Eu não posso pedir-lhe para vir fazer isso aqui.

“Esses malfeitores não têm nada a ver se esta é a terra do presidente”, diz a chefe

Albertina Moisés, a chefe de localidade, diz que as visitas do Presidente à terra são frequentes. “Chega aqui para se poder inteirar da situação, particularmente das zonas atacadas: ‘Tudo bem aqui?’. Conversa comigo e com o governo do distrito, mas não sobre assuntos de guerra. Sobre isso fala com os coronéis, porque são questões militares.”

O chefe de localidade equivale a uma espécie de presidente da junta, mas não é eleito, é nomeado pelo governo. Albertina era professora, antes de tomar posse deste cargo há cinco anos.