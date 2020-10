“Os jornalistas têm o dever de fazer um trabalho equilibrado e imparcial. Apesar de reconhecer que isso seja hoje em dia é muito difícil neste ambiente tão crispado, isso não quer dizer que seja impossível fazê-lo”, diz. Mas, aponta, esse é um exercício que requer “uma boa dose de trabalho”.

Nem sempre é isso que acontece. “Seja por preconceito, seja por falta de meios, os jornalistas deste país já mal fazem aquilo a que aqui chamamos de shoe-leather journalism“, diz. Esta expressão, que aponta para a dobra na pele de uns sapatos de quem muito caminha, é utilizada para referir o jornalismo de reportagem, no terreno. “É sair da redação e ir ter com as pessoas onde elas estão, seja um bar, uma esquina, ou qualquer outro sítio. E aí cabe perceber o que é que elas pensam”, resume. “Não quer dizer que ignoramos as sondagens, mas a análise e o trabalho jornalístico não pode passar exclusivamente por elas.” Em vez disso, refere, há uma “abundância do uso de sondagens” no jornalismo norte-americano.

Michael Traugott concorda, mas apenas apenas em parte. “Não é que haja demasiadas nas sondagens, o que se passa é que os media as cobrem mal”, atira. “Os jornalistas têm a tendência para se focarem no resultado final, mas as sondagens não passam de um retrato de um momento em específico. É uma fotografia.”

O problema, aponta este académico, é que muitos acabam por transformar essa fotografia numa espécie de filme de corrida de cavalos. “A cobertura centra-se numa abordagem focada no conflito, especialmente no contexto de uma campanha. Quem é que está à frente, quem é que está a atrás, como é que isto pode mudar, enfim, tudo como se fosse um jogo”, atira. “Mas as sondagens podiam estar a ser utilizadas pelos jornalistas e pelo público de maneira a que se perceba quais são os temas que mais importam.”

As lições de 2016 de pouco poderão servir na pandemia de 2020

Novamente, a ideia de trauma.

“Os estudos em psicologia demonstram que uma memória perturbadora, que teve origem num trauma, pode levar-nos a ter o foco no estímulo errado”, escreveu Sam Wang este verão. “Se ficarmos com medo das sondagens, creio que estaríamos a aprender uma falsa lição. Não é que as sondagens tenham sido imprecisas nas últimas eleições presidenciais. Olhando para as margens em termos de pontos percentuais, não estiveram muito ao lado. O problema é que os nossos cérebros podem ter transformado uma experiência emocional com sondagens num trauma duradouro.”

Perante este trauma, importa saber: quem cometeu os erros de 2016 conseguiu identificá-los, reconhecê-los e corrigi-los a tempo de 2020? Ou, pelo contrário, ficou paralisado pelo trauma?

Michael Traugott aponta mais para a segunda hipótese. “Não vejo muitas alterações desde 2016”, diz. “Não creio que haja muita discussão na esfera pública e nos media em relação aos temas que são referidos nas sondagens. E as sondagens também caem nesse erro e centram-se muitas vezes em questões que têm a ver com traços de personalidade dos candidatos quando uma campanha deve ser feita de temas e políticas.”

Também W. Joseph Campbell aponta para a possibilidade de pouco ou nada ter mudado, sobretudo no campo dos media. Logo após as eleições de há quatro anos, os sinais apontavam para uma mudança — e para um regresso desse shoe-leather journalism que W. Joseph Campbell defende como resposta a estes tempos. Esse foi o impulso de redações como o The New York Times e o The Washignton Post, que se comprometeram a cobrir melhor os assuntos que eram caros ao eleitorado que ajudou a eleger Donald Trump.

“Foi bom enquanto durou, mas isso evaporou-se tudo num instante”, suspira agora W. Joseph Campbell. “O jornalismo é, por defeito, uma profissão onde se procura sempre olhar para a frente, olhar para o futuro, para o próximo ciclo noticioso”, refere. “Portanto era só uma questão de tempo até alguma coisa aparecer e quebrar aquele instinto de sair das redações. E o que fez isso foi a história da investigação do suposto conluio de Donald Trump com a Rússia. No final de contas, os media viraram-se rapidamente para o Russiagate. No final de contas, a investigação de Robert Mueller estava seca e o assunto não passou de um não-assunto.”

A estes fatores juntam-se ainda todos os que a pandemia da Covid-19 trouxe — e, com todos eles, uma enorme incerteza.

“Por mais alterações que as empresas de sondagens tenham feito no sentido de melhorar os seus trabalhos, o sistema eleitoral americano mudou de uma maneira completamente dramática nos últimos meses por causa da Covid”, aponta Michael Traugott. “Neste momento, ainda é demasiado cedo para percebermos de que maneira é que as sondagens conseguiram adaptar-se a tudo o que esta realidade trouxe de novo.”

O principal problema é o do costume: não é por uma pessoa responder numa sondagem que vai votar no candidato x ou y que efetivamente se dará ao trabalho de fazê-lo, seja com voto antecipado ou no dia das eleições. Mas, se até aqui os fatores que levavam um eleitor dado como certo a transformar-se num abstencionista eram conhecidos (como o desinteresse criado pela crença de que o voto individual não terá impacto ou o desconhecimento ou fastio perante a burocracia do processo), durante uma pandemia há outros a juntarem-se à equação. À cabeça, o que mais preocupa muitos neste momento: segurança sanitária.

“Com o coronavírus, pode haver eleitores que dizem às sondagens que vão votar, mas que, se houver um aumento de casos na zona deles por altura das eleições, podem não chegar a votar porque acreditam que não estarão em segurança”, disse ao FiveThirtyEight Doug Schwartz, diretor da equipa de sondagens da Quinnipiac University.

Afinal o que dizem as previsões para 2020? Uma leitura cautelosa

O prometido (há vários parágrafos) é devido. Afinal, o que dizem os modelos de previsões para estas eleições, tendo como base as sondagens de cada estado?

A 19 de outubro, dia em que publicamos este artigo, as previsões apontam para uma maior probabilidade de vitória de Joe Biden — apesar de tudo, incluindo os traumas de há quatro anos.

Esse é o veredito do FiveThirtyEight, que coloca o democrata com 88% de probabilidades de ganhar, contra 12% para Donald Trump. O Princeton Election Consortium ainda não avançou probabilidades, mas também ali os dados são mais otimistas para o democrata do que para o Presidente. Já o Huffington Post abandonou por completo o campeonato das previsões em nome próprio — mas viu o seu lugar a ser ocupado pela The Economist, que nesta altura fixa em 91% as probabilidades de Joe Biden vencer, contra 9% de Donald Trump. Já o The New York Times mudou os termos em que o faz, escusando-se pelo menos para já a aventar uma probabilidade — mas, ainda assim, aponta que o democrata tem 212 votos no Colégio Eleitoral garantidos, contra os 125, ficando assim mais perto dos 270 necessários para vencer.

Aos especialistas contactados perguntámos se isto fazia sentido. As respostas nunca foram assertivas — 2016 oblige —, mas, ainda assim, surgem delas algumas pistas de leitura.

Michael Traugott não parece estranhar estes números.

Por um lado, por causa de Donald Trump, que “tem tido uma presidência muito incomum para quem está num primeiro o mandato”. “Normalmente, na posição dele, um Presidente tenta alargar a coligação de eleitores que o apoia, mas ele não tem expressado qualquer tipo de interesse em fazer isso. O objetivo dele é, isso sim, mobilizar a base dele, que é composta por apoiantes entusiastas”, explica o académico especializado em sondagens.