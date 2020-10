À semelhança do que ocorreu em diversos países no imediato pós-guerra, a situação portuguesa no biénio de 1919-1921 foi muito instável e violenta, atingida em cheio pelas consequências económicas, sociais e políticas da participação portuguesa no conflito, e mostrando as enormes dificuldades sentidas pelo regime republicano para recuperar uma normalidade que, em rigor, jamais seria restaurada até à sua queda, às mãos dos militares, no golpe de Estado do 28 de Maio de 1926. Esses foram também os anos mais agitados da vida de Alfredo da Silva, marcados por nada menos do que três atentados pessoais sofridos, mas também, e em contraste, por alguns dos mais importantes negócios da história da CUF. Tudo se passou como se os dramas do país e as tragédias pessoais atuassem no ânimo de Alfredo da Silva como incentivos para fazer sempre mais, para progredir, para superar as adversidades com novas frentes de negócio e de prosperidade.

Mal refeito da desilusão que fora o fim do sidonismo, o patrão da CUF teve razões para se alegrar na sua vida familiar, com o casamento da sua única filha, Amélia de Resende Dias de Oliveira da Silva. O noivo, futuro genro de Alfredo da Silva, era Manuel Augusto José de Mello. Nascido em Sintra, a 26 de julho de 1895, Manuel de Mello tinha sangue aristocrático: era neto de D. António Maria José de Mello da Silva César e Meneses, 3.º conde de Sabugosa, e filho de D. Jorge de Mello, 2.º conde do Cartaxo. Pelo lado da mãe, Maria Luísa de Lima Mayer, era neto de Adolfo de Lima Mayer, um dos jovens burgueses mais distintos da geração dos “vencidos da vida” do final do século XIX. O namoro com a herdeira Silva ter-se-á iniciado em 1916, nas burricadas e piqueniques que uniam, em Sintra, a família Mello (Cartaxo), os Silvas e outros. Em 1917, Alfredo da Silva, a mulher e a filha já eram presença regular nas receções que a família de Manuel dava na sua casa, na Rua do Salitre. A relação consolidou-se com a troca de correspondência mantida enquanto Manuel esteve mobilizado no Corpo Expedicionário Português, na Flandres, entre setembro de 1917 e julho de 1918, e o noivado foi oficializado aquando do seu regresso de França, no verão de 1918.