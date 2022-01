Os argumentos da juíza, o piscar de olho ao filho e a farpa a Rio. O dia em que Rui Moreira foi absolvido no caso Selminho

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Passavam 15 minutos das 14h quando Rui Moreira chegou a pé ao Tribunal Criminal São João Novo, no Porto, acompanhado pelo seu advogado, para conhecer o desfecho do caso Selminho, um processo que o levou a sentar-se dos bancos dos réus. À sua espera estavam já alguns populares prontos a demonstrarem o seu apoio, uns mais efusivos do que outros. Se houve quem trouxesse tampas de panelas e rimas ensaiadas na ponta da língua, outros limitaram-se à curiosidade mais discreta, observando o aparto dos jornalistas do outro lado do passeio e de braços cruzados. “A perder ou a ganhar, ao seu lado eu vou estar”, ouvia-se entre alguns cumprimentos sorridentes.

Aos corredores do tribunal iam chegando a conta-gotas alguns vereadores do município do Porto – Cristina Pimentel, Ricardo Valente ou Catarina Araújo –, bem como familiares do autarca. Desde o início do julgamento que a sala de audiências nunca tinha estado tão cheia, mas Rui Moreira não acusava pressão, pelo menos aparentemente.

A presidente do coletivo de juízes, Ângela Reguengo, começou por dizer que ia ler uma versão do acórdão mais reduzida, sugerindo ao arguido que apenas se levantasse no momento do anúncio da decisão. Durante uma hora, o autarca ouviu sentado a decisão do tribunal, acenando com a cabeça em alguns momentos e até piscando o olho ao filho, sentado no banco ao lado.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A falta de provas e as justificações credíveis: os argumentos usados pelo tribunal para absolver Moreira

Em causa estava a acusação do Ministério Público (MP) de um crime de prevaricação, em concurso aparente com um crime de abuso de poder, incorrendo ainda a perda de mandato, por Rui Moreira ter alegadamente favorecido a imobiliária da família, da qual era sócio, durante o seu primeiro mandato, em 2013, e prejudicando o município. Na base do processo estava o negócio de construção em terrenos na escarpa da Arrábida, cujo conflito judicial opunha há vários anos a câmara e a imobiliária Selminho.

A juíza começou por enumerar os factos não provados em julgamento, onde sublinhou ter existido uma “prova testemunhal clara” de Moreira não ter tido, “direta ou indiretamente”, qualquer “intervenção, orientação ou instrução” relativamente ao processo que envolvia a imobiliária da sua família e o município do Porto. Isto, apesar de o autarca ter assinado uma procuração forense, atribuindo poderes especiais ao advogado da câmara, Pedro Neves de Sousa, antes mesmo de se ter declarado impedido, sendo este o documento que originou todo o processo.

Ora, no entender do tribunal, este ato “poderia ter configurado um ato irregular face ao possível conflito de interesses, mas o qual não assume natureza criminal”, considerando que “os esclarecimentos e explicações que o arguido apresentou em audiência, onde justificou a razão pela qual outorgou aquele documento” foram considerados “credíveis, razoáveis e consistentes” pelo tribunal. Foram, “além disso, corroborados pelos depoimentos das testemunhas Azeredo Lopes [antigo chefe de gabinete] e Pedro Neves de Sousa [advogado da câmara]”.

“A existência deste documento, por si só, não permite concluir ou considerar que o arguido ditou ou influenciou por qualquer forma os termos da transação ou do compromisso arbitral”, pode ler-se no acórdão a que o Observador teve acesso. Segundo a decisão do tribunal, há “evidente e manifesta falta de prova da factualidade vertida na acusação” relativamente à “inversão completa e total da posição do município no que toca à pretensão [de construção nos terrenos] da Selminho e que tenha existido qualquer favorecimento da empresa em detrimento dos interesses da autarquia”.