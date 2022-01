Os argumentos de Chega, IL e CDS para derrotar o inimigo comum: o voto útil (em Rio)

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

São todos primos à direita do PSD, mais ou menos afastados. O Chega e a IL querem crescer muito, o CDS luta pela sua sobrevivência parlamentar, mas os três têm um inimigo em comum: o voto útil. Os argumentos dos três tocam-se: todos alertam que um voto em Rui Rio pode ir parar a António Costa e chamam a si o papel de polícia numa coligação não-socialista liderada pelo PSD.

Como acontece à esquerda — com BE e PCP relativamente ao PS, CDS — Chega, IL e CDS tentam criticar o PSD para irem buscar votos ao PSD, mas com o cuidado de não passar aos eleitores a ideia de que estariam fora de uma maioria não-socialista. O líder centrista, Francisco Rodrigues dos Santos, é o mais leve nas críticas a Rio, Cotrim consegue manter-se moderado e a Ventura foge-lhe muitas vezes a voz para a crítica mais agressiva. O Chega é o partido, tendo em conta as sondangens, com potencial para conseguir mais votos à direita (o PSD vai dizendo que não é de direita), mas também é aquele com quem ninguém quer coligar-se. Já PSD, CDS e IL admitem vir a entender-se entre si numa coligação de direita.

Há depois uma outra dimensão: naquilo que for o voto não-socialista que não vai parar ao PSD, estes três partidos concorrem entre si. O Chega e a IL foram roubando eleitores ao CDS, um partido que era a terceira força há 10 anos, que tinha 24 deputados e que há seis fez parte da coligação que ficou em primeiro lugar nas eleições. Em período oficial de campanha os partidos tentam desdobrar-se para combater o maior inimigo, que é comum aos três: o voto útil.

CDS quer casar para evitar um PSD em “maus caminhos” com Costa

A estratégia foi sendo calibrada ao longo da primeira semana. Francisco Rodrigues dos Santos começou a campanha a atirar sobretudo contra António Costa e “os seus parceiros da extrema-esquerda”, o “animalismo radical” do PAN, com pózinhos de farpas ao Chega, que acusou de roubar bandeiras que são há décadas do CDS (como a segurança). Mas Francisco Rodrigues dos Santos, que tem recusado comentar sondagens — chama-lhes “estudos de alfaiate à medida do bloco central” — está, porém, atento a elas, e foi adaptando os alvos.

Tanto que no final da semana, quando as sondagens começaram a apontar para uma vitória do PSD, o líder centrista tentou capitalizar. Por um lado vincando as críticas aos adversários da direita — Iniciativa Liberal e Chega —, assumindo-se como o “antídoto contra o liberalismo bloquista” e o “fanatismo populista”.

Por outro lado, procurando estabelecer “nuances” com o PSD: é que os sociais-democratas, argumenta, não fecham a porta a António Costa e só o CDS, diz Rodrigues dos Santos, é a “direita certa”, capaz de garantir uma nova maioria de direita no Parlamento, com valores tradicionais. As outras alternativas ou são iguais à esquerda “em tudo menos na economia” (crítica feitas à IL) ou propelam “fanatismo” (apontando ao Chega). Ou são António Costa (com a “extrema-esquerda ou num “bloco central de interesses” com o PSD).

Argumento 1: Voto no CDS é útil porque vai formar uma “nova maioria de direita”

“Pode ter a certeza de uma coisa. Todos os votos que o CDS tiver, todos os deputados que eleger, é para termos uma coligação de direita.” A garantida de que os votos no CDS serão para dar força a um novo governo de direita tem sido dada por Francisco Rodrigues dos Santos aos jornalistas e eleitores com quem se cruza nas ruas, durante a campanha eleitoral. Neste caso específico, a promessa foi deixada a José e Maria, um casal que, em Caminha (Viana do Castelo), mostrou ao líder dos democratas-cristãos como é ter um “casamento” entre CDS e PSD: ele é militante social-democrata; ela “simpatiza” com Rodrigues do Santos.

O presidente do CDS mostrou intenção de copiar a dupla. Embora diga que não está arrependido de ir a eleições sozinho, sem um parceiro de coligação, repete que CDS e PSD são “parceiros tradicionais”, num casamento que, argumenta, funcionou sempre que teve lugar (ao contrário do bloco central). E que quer ver reeditado num acordo parlamentar após dia 30 (desde que sem o Chega — mas já iremos ao partido de André Ventura). Francisco Rodrigues dos Santos tem, aliás, tentado deixar claro que votar no CDS “é votar num governo de direita”, contra António Costa e a “extrema-esquerda”, pelo que não será um “voto desperdiçado” — mas à esquerda também já lá iremos.

Saudosista do passado — diz mesmo que é o único líder da direita com “orgulho” do Governo Portugal à Frente (PàF) —, Rodrigues dos Santos quer voltar a mostrar que “com quem o PSD se entende é com o CDS, não é com outros partidos”. Ainda assim, já avisou Rio: só valerá a pena ao CDS ir para um Executivo social-democrata se “tiver força” para inscrever as suas propostas “reformistas” no programa de governo. Mas mesmo com estes avisos esporádicos, Rodrigues dos Santos mantém a porta aberta para o diálogo, que não só nunca foi fechada como está cada vez mais aberta.

Argumento 2: O CDS é o único partido que impede o PSD de “ir por maus caminhos” e formar um bloco central

Aqui a lógica é tentar colar o PSD a António Costa. Francisco Rodrigues dos Santos tem por diversas vezes repetido que um voto no CDS será para “impedir” que Rui Rio “vá por maus caminhos” — o que na narrativa do líder centrista significa coligar-se com o PS, num novo bloco central. Para Francisco Rodrigues dos Santos, esse é o “elefante” na sala destas eleições. Não só “os votos do PSD podem vir parar ao bolso de António Costa”, como os “votos no PS podem servir para entendimentos no bloco central”, tem repetido.

Rodrigues dos Santos tenta diabolizar a ideia do bloco central, uma investida que tem subido de tom nos últimos dias, à medida que as sondagens mostram um PSD mais forte. Por exemplo, diz que a solução de entendimento entre PS e PSD seria um “perigo para o país”, com “ausência de reformas, jogos de bastidores, jogos de influência, de poder”. E que sempre que esteve em marcha “tem dividido o Estado pelas clientelas e amigos, estruturas de poder, pelo nepotismo” e é “completamente avesso às reformas que o país precisa, como a libertação da economia do Estado, à diminuição de impostos”. “Sempre que há poder para distribuir quais é que são os arranjinhos que se fazem? É entre PS e PSD, como nas CCDR.”

As maiorias de bloco central são “esmagadoras” e “impedem o escrutínio”, argumenta. Por isso, insiste que o partido é o “único” que impede esse bloco central de interesses de acontecer, permitindo o que seria uma “nova maioria de direita no Parlamento”.

Além disso, tenta mostrar que já houve blocos centrais durante o atual e anterior governos do PS que “penalizaram” o país. “Sempre esteve implícito na aproximação que houve ao longo desta legislatura, convergindo em matérias que muito penalizaram a vida democrática do país, com a abolição dos debates quinzenais, arranjinhos para as CCDR. O PSD foi mais colaboração do que oposição, o PS abriu sempre possibilidade de, caso descartasse os seus companheiros de extrema esquerda, vir a entender-se com o PSD.”

Argumento 3. Só o CDS mantém os valores tradicionais, ao contrário da Iniciativa Liberal e do Chega

Outra linha de argumentação prende-se com os valores “tradicionais e conservadores” que o CDS quer manter — e que, diz, a restante direita não defende. A ideia é frisar que só o CDS é pelos valores “certos”, “com orgulho um partido conservador que se reconhece nos valores da doutrina social da Igreja”, uma força política da “direita social”, que “não tira pensões a quem menos tem”.

Francisco Rodrigues dos Santos tem insistido que o partido será sempre a “voz em nome da família” (aliás, num jantar-comício criticou um cartaz de uma conferência da Universidade de Coimbra sobre relações não monogâmicas e o “fim” da família), pela defesa da vida, contra a eutanásia — admitida pela IL —, a castração química ou a prisão perpétua — defendidas pelo Chega. Numa tentativa de marcar diferenças à direita, chegou a dizer que é o único partido nesse espetro político que não é o Bloco de Esquerda (os outros são “iguais” ao partido de Catarina Martins em tudo, exceto na economia). E que a “nova direita” (usou esta expressão gesticulando umas aspas) copiou ideias adotadas pelo CDS há décadas.

O partido assume-se como um “antídoto contra o liberalismo bloquista” e o “fanatismo populista”. Quanto à primeira expressão, a mira é apontada ao partido de João Cotrim de Figueiredo: “Dizemos não à eutanásia, não à legalização das drogas, não à prostituição, não ao cancelamento cultural, e sim às proteções sociais porque sempre fomos um partido ao contrário deste novo liberalismo, que se esquece das pessoa para encontrar os mercados“.

Mas a crítica estende-se também ao Chega. Francisco Rodrigues dos Santos tem acusado o partido de Ventura de defender “tonterias” que “um verdadeiro democrata-cristão não pode nunca tolerar”. Por isso, assegura, o CDS nunca defenderá a castração química, a pena de morte, a prisão perpétua. E também nunca estará “contra aqueles que precisam do Estado para poder sobreviver”.

Na argumentação do líder centrista, dar força a estes partidos seria dar força a valores que não são nem tradicionais nem conservadores e que podem, eventualmente, segurar um governo de Rio.

Argumento 4. A “extrema-esquerda” tem destruído o país

Além de combater o crescimento da direita e da “extrema-direita”, assim como de António Costa, um voto no CDS impede o crescimento da “extrema-esquerda” — Bloco e PCP, na visão de Rodrigues dos Santos. A esquerda tem, sugere, levado a uma diminuição do investimento estrangeiro e a aumentos da dívida pública e da carga fiscal. Por outras palavras, tem “esmagado a economia”, criando um “clima de escravatura fiscal, em que trabalhar não compensa”.

Ao contrário do CDS — que se diz um partido pelos empresários e pela “liberalização” da economia — Rodrigues dos Santos tem acusado a esquerda de querer “taxar tudo aquilo que mexe”. E por isso, praticamente dia sim dia não, repete as medidas que tem para as empresas, entre elas a baixa do IRC e incentivos fiscais para as empresas que se mudem para o interior.

Argumento 5. O voto útil acabou em 2015

Desde as eleições de 2015 — em que o PSD e o CDS tiveram mais votos, mas António Costa é que conseguiu uma maioria no Parlamento com os parceiros à esquerda — “o voto útil acabou”. Rodrigues dos Santos argumenta que já não interessa quem fica em primeiro lugar e vence as eleições, mas antes que maiorias se podem desenhar no Parlamento.

Por isso, insiste que é preciso dar força ao CDS para que o partido possa contribuir para essa “nova maioria de direita no Parlamento”. E frisa que que o voto do dia 30 não serve para eleger um primeiro-ministro, mas os deputados do Parlamento — o desenho governativo é cada vez mais incerto.

Na IL, o voto útil começou a ser combatido no final da 1.ª semana. E não foi acaso

No combate ao voto útil, a Iniciativa Liberal fez uma espécie de campanha a dois tempos. Primeiro, quis fazer do socialismo e do PS de António Costa saco de boxe quase único, ignorando olimpicamente todos os outros partidos e contrapondo o “estatismo” do PS ao liberalismo alternativo da IL. Só depois — na reta final pré-voto antecipado, no final da primeira semana — começaram a aparecer as comparações com PSD e as tentativas de apelo aos eleitores liberais para não votarem em Rui Rio.