Os juros da dívida em mínimos históricos deram, “obviamente”, um “contributo para o reequilíbrio das contas públicas”, reconhece Mário Centeno. Graças a essa poupança, o Estado pôde gastar noutras áreas quase 900 milhões de euros só nestes dois anos: 2020 e 2021. Mas a tendência, avisou, é para um “contributo” cada vez menor: foram 600 milhões no primeiro ano e metade disso no segundo. Em 2022, será menos ainda (150 milhões, segundo o Governo). Este é um dos alertas feitos pelo governador do Banco de Portugal, a dias da entrega da proposta do Orçamento do Estado – o outro é que é preciso reduzir a despesa corrente do Estado (cuja importância no PIB subiu em relação ao pré-pandemia).

Na apresentação do Boletim Económico de outubro, no Museu do Dinheiro em Lisboa, Mário Centeno lembrou que Portugal tem “um peso da despesa – retirando todos os efeitos das medidas Covid, one-offs [impactos não-recorrentes] e tudo o que é financiado por fundos europeus – um rácio da despesa primária corrente no PIB que será, no final deste ano, 1,8 pontos percentuais superior ao de 2019”. Por outras palavras, mesmo sem contar com as medidas que foram lançadas especificamente para o combate ao impacto da pandemia, a despesa do Estado passou a ter um peso maior na atividade económica nacional.

Embora considere esse aumento “normal” e “expectável”, Centeno defende que é preciso voltar a “absorver” esse acréscimo de dívida, “se quisermos retomar a trajetória anterior à crise”, atirou o ex-ministro das Finanças. E quando se fala do peso da despesa pública corrente no PIB fala-se em quê, concretamente? Centeno clarificou que o acréscimo de 1,8 pontos percentuais (p.p.) se divide entre 0,8 p.p. em salários da Função Pública e 1 p.p. em prestações sociais.

“O peso destas duas áreas do Estado no PIB aumentou de forma muito significativa ao longo destes dois anos, 2020 e 2021, insisto, esta tendência é normal, é expectável, aconteceu em todos os países da Europa. Trata-se agora de retomar os níveis anteriores à crise”, referiu Centeno, lembrando que neste período pandémico foi do Estado que adveio 80% do aumento da dívida total do país nestes dois anos. “Esta é, obviamente, uma preocupação no quadro orçamental presente”, avisou.

Centeno recordou que, “no período anterior à crise, observámos uma redução muito significativa da dívida privada”. Em concreto, “no ano de 2019, pela primeira vez em muitos, a dívida privada em percentagem do PIB esteve abaixo da média da área do euro”. Mas nesta fase que alguns acreditam ser o início do “pós-pandemia”, Centeno sublinha que “devemos retomar” essa tendência e tomar as medidas “adequadas”, porque o nível de endividamento, quer público quer privado, é algo que nos deve preocupar a todos“.