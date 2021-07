Quem quiser comprar uma casa este ano vai demorar mais um mês a fechar o crédito com o banco do que em 2020. Isto porque o tempo médio para obter um crédito bancário aumentou 33% face ao primeiro ano de pandemia. De acordo com os dados partilhados pelo portal de comparação de produtos financeiros ComparaJá, partilhados com o Observador, se no ano passado fechar a compra de uma casa demorava em média 77, nesta altura está a ser necessário esperar mais de 100 dias para percorrer todas as fases do processo. Segundo o mesmo portal, o banco que, ainda assim, conseguiu ser mais rápido foi o BPI.

“Um processo de crédito habitação é um processo complexo, burocrático e, infelizmente, longo”, comenta João Morgado, responsável do ComparaJá, portal que concluiu esta semana a segunda edição do seu Barómetro de Crédito à Habitação. Uma das conclusões deste estudo é que, ao passo que em 2020 contratar um crédito habitação levava, em média, cerca de 77 dias (cerca de dois meses e meio). Hoje, “o mesmo processo, com todos os mesmos aspetos e nuances, demora sensivelmente cerca de 103 dias, ou seja, os portugueses têm de esperar cerca de três meses (mais 26 dias do que no ano passado) para adquirir uma casa própria”, acrescenta o mesmo responsável.

Embora não esteja apenas nas mãos dos bancos assegurar que o processo é o mais rápido possível, o ComparaJá conseguiu apurar quais os bancos que, no período em análise, foram os mais rápidos. O melhor resultado foi o do BPI, que na amostra utilizada pelo portal de comparação conseguiu que os processos se fechassem em 90,2 dias.

No restante top 5, o Santander foi o segundo mais rápido, com 93,4 dias em média, e o Millennium BCP foi o terceiro mais rápido, praticamente empatado: 93,7 dias, em média. Além destes, o Novo Banco demorou uma média de 96,9 dias e, finalmente, os processos na Caixa Geral de Depósitos levaram 103,1 dias desde o primeiro passo até à chave na mão.

Mas estes foram os cinco melhores, entre um total de 14 instituições financeiras. Ou seja, mesmo nas opções mais rápidas, atualmente é muito difícil comprar uma casa com recurso a crédito bancário em menos de três meses.

As contas são feitas a partir de uma amostra que corresponde aos cerca de 11 mil processos de crédito à habitação em que o ComparaJá funcionou como intermediário, procurando as condições mais vantajosas e negociando diretamente com os bancos, em nome dos clientes. A experiência destes especialistas é que “os processos de crédito habitação têm levado mais tempo do que o previsto, o que prejudica, e muito, os portugueses que têm a intenção de comprar um imóvel”.

E o que é que pode explicar esta morosidade acrescida na obtenção de crédito para compra de casa? “Este atraso é algo inerente à pandemia”, afirma João Morgado, referindo que o setor bancário também tem estado a responder à economia com saídas de pessoal e fecho de balcões, o que não ajuda a que os processos avancem mais rapidamente.

Em todas as fases do processo houve atrasos, desde a primeira abordagem aos bancos até à escritura, explica o ComparaJá. É por isso que, depois, atrasos de poucos dias em cada passo do processo se acumulam e fazem com que o processo demore, no final, algumas dezenas de dias a mais. Porém, quando se pergunta qual foi a fase que se tornou mais morosa, a conclusão é que “segundo os resultados do nosso barómetro, foi o momento de assinar os documentos no notário”.

“Felizmente já foram dados os primeiros passos no sentido de resolver algumas destas questões”, diz João Morgado, admitindo que a tendência de maior lentidão verificada em 2021 se possa inverter. O facto de “não ter sido possível visitar casas no início de 2021, o facto de muitos balcões não permitirem assinaturas digitais ou até mesmo o facto de as deslocações serem mais limitadas são restrições à agilidade de um processo desta dimensão e complexidade”.

Ainda assim, para o responsável pelo comparador de produtos financeiros, é “urgente e necessário” serem lançadas mais medidas que facilitem a vida dos portugueses e das instituições de crédito. “No dia 22 de julho, o conselho de ministros aprovou o decreto-lei que estabelece o regime jurídico aplicável à realização, através de videoconferência, de atos autênticos, termos de autenticação de documentos particulares e reconhecimentos”, lembra João Morgado, confiando que esta medida irá ajudar a tornar os processos mais rápidos.

Essa deve ser uma prioridade, diz João Morgado, porque Portugal compara mal com outros países europeus nesta matéria. As cerca de 14 semanas que se demora a comprar uma casa (com recurso a crédito) comparam com uma média de 12 semanas em França, 10 na Alemanha, 6-8 em Espanha e 4-6 no Reino Unido, segundo dados reunidos pelo ComparaJá na imprensa dos diferentes países.