Uma vida nova no PSD. Mas, nem por isso, com certezas de que o partido vai verdadeiramente mudar de vida — tudo indica que as conspirações vão rearrancar assim que Rui Rio deixe o púlpito. Luís Montenegro chega ao Congresso do PSD, que arranca esta sexta-feira e que se prolonga até domingo, embalado por uma vitória esmagadora contra Jorge Moreira da Silva, que não deixou qualquer margem para dúvidas. Mas os verdadeiros desafios do novo líder social-democrata começam agora.

Com os opositores internos dispostos a deixarem o presidente eleito a queimar em lume brando nos próximos dois anos, o silêncio tático deverá marcar a próxima reunião magna dos sociais-democratas: os críticos internos — que os há — nada farão para dar argumentos ao novo líder para se vitimizar. Não há, nem haverá desculpas para Montenegro. Queria tanto o lugar e o lugar agora é dele. Terá de provar que está à altura.

