Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Hoje

O vidro da porta deixava antever uma figura branca a caminho da sala. Lá dentro, a expectativa pesava, o momento exigia competência e responsabilidade, havia as duas coisas. Com acompanhamento eclesiástico, a equipa da TVI tinha mudado alguns móveis de sítio, trocado cadeiras, arredado vasos de plantas, estudado enquadramentos e planos, aprimorado a melhor luz. Tudo estava a postos. Ouve-se o silêncio. Segundos depois, um homem alto, hoje mundialmente conhecido como Francisco, entra na sala, apoiado numa bengala. Vem sozinho. Movimenta-se devagar, coxeia um pouco, sorri, cumprimenta. Observa. Tem o olhar vivíssimo, dois berlindes escuros que ora se movem ora se fixam, atentos, sempre.

O Sumo Pontífice cumprimenta os três repórteres de imagem — João Franco, David Felix, Romeu de Carvalho —, o produtor Alexandre Assunção e inquire com o olhar qual a cadeira para onde deve dirigir-se. Não há assessores soçobrando papéis, nem secretários com garrafas de água. Continua a sorrir, enquanto lhe agradeço este privilégio (que tomo como uma bênção e também lho digo).

“Quanto tempo tenho?”, pergunto. “Uma hora, por aí. Está bem assim?”, responde com afabilidade. “E posso falar português muy despacio?”, pergunto ainda, enquanto já em contagem decrescente nos são colocados os microfones e se prepara a claquete. Sem qualquer rede por debaixo do trapézio, volto a respirar fundo: é o sucessor de Pedro que nesta tarde escaldante de 11 de Agosto de 2022 está sentado nesta sala do Vaticano.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.