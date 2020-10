Num cenário ideal, as contribuições para a Segurança Social seriam suficientes para pagar as despesas do sistema com pensões e outras prestações sociais. Como se poderia esperar, não é isso que acontece agora, em plena pandemia. Mas também não era o que acontecia antes. “E isso é algo estrutural”, diz ao Observador o fiscalista Luís Leon.

Embora, em termos globais, as receitas correntes fossem, no Portugal pré-Covid, superiores às despesas correntes, as contribuições (2.980 milhões de euros) não chegavam para as os encargos com pensões e outras prestações sociais (3.542 milhões de euros). Por isso, o Orçamento do Estado tem sido chamado a intervir, sobretudo para pagar as pensões não contributivas (concedidas a quem não descontou o mínimo exigível durante a carreira), as pensões mínimas ou os complementos solidários. Essa necessidade tornou-se mais evidente com a pandemia, o que reforça a ideia de que a Segurança Social é uma das grandes pressões sobre as contas do Orçamento do Estado para 2021, cuja proposta é entregue na segunda-feira.

É que o primeiro-ministro, António Costa, sempre se comprometeu a não mexer no Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social (FEFSS), uma espécie de almofada do sistema que tem sido reforçada nos últimos e que permitiria pagar pensões durante 18 meses, num cenário hipotético em que não houvesse nenhuma receita contributiva. A ideia do Governo é que o aumento da despesa — com a introdução das medidas extraordinárias para fazer face à pandemia, como o layoff — seja assegurado pelo Orçamento do Estado (OE), não sendo preciso pesar nas contas da Segurança Social.

“Todos os anos, o Estado tem usado as transferências do OE, do IVA social [uma parte da receita do IVA que é usada para financiar a receita da Segurança Social], do fundo social europeu e ‘outras receitas correntes’. Com tudo isto, somado, estamos a falar de 1,5 mil milhões de euros por ano — que não vêm das contribuições”, contabiliza Luís Leon.