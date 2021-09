Uma cara nova e menos conhecida, um vereador repetente. Uma professora de voz “serena”, um político que nem nas ruas desiste de um debate. Uma campanha cheia de pesos pesados, e outra em que o protagonista faz as despesas das arruadas, mesmo que fale sempre da candidatura no plural.

Quem vê Beatriz Gomes Dias e João Ferreira em ação pelas ruas de Lisboa percebe que a opção à esquerda — que é, também, uma corrida entre rivais — se faz entre candidatos muito diferentes. Nesta reta final da campanha, com estratégias muito diferentes também: Beatriz é acompanhada de cada vez mais figuras importantes dentro do Bloco (para ajudar à notoriedade e a injetar mediatismo na campanha?) e Ferreira parece ter recebido uma injeção de energia (ou uma sondagem favorável?).

Esta quinta-feira, já com o domingo das eleições à vista, Bloco de Esquerda e CDU começaram a manhã na rua — Beatriz foi ao mercado de Benfica, que visitou há menos de uma semana com a companhia de Francisco Louçã, desta vez ao lado de Catarina Martins; João Ferreira percorreu energicamente as ruas de Alvalade, distribuindo folhetos e conversa por todas as esplanadas e lojas que conseguiu encontrar.

As tais conversas e interações são mais do que momentos pontuais — e revelam um pouco do que são, e como pensam, os candidatos nesta corrida em que competem pelo mesmo lugar: o segundo partido de esquerda na câmara, e o que poderá influenciar uma eventual nova governação de Fernando Medina.

Bom dia, esta é a (professora) Beatriz

No arranque da campanha, foi sobretudo Beatriz Gomes Dias quem preferiu apostar no contacto de rua. A candidata do Bloco partia com um défice — o défice da notoriedade — em relação aos seus concorrentes da esquerda: João Ferreira é vereador há oito anos em Lisboa (como gracejava há semanas em entrevista ao Observador: “Alguns chegaram aqui há dois dias, mas não é o meu caso nem o de Fernando Medina”). Por isso mesmo, importa apresentar a candidata e trabalhar para assegurar um dos pilares mais importantes na hora do voto: ser uma cara conhecida, e reconhecida no boletim de voto.

Foi o que fez Francisco Louçã, no mercado de Benfica, no sábado: “Bom dia, esta é a Beatriz!”, dizia a quem passava (e a candidata completava, sorridente: “Sou eu!”). Se há muito quem não a conheça, a ex-professora esforça-se, mostra simpatia, acompanha os típicos bombos da comitiva com danças improvisadas, conversa. A meio da semana, de visita à papelaria histórica Eduardo dos Livros, em Campo de Ourique, a dona, Helena Pereira, elogiava o estilo “sereno” da candidata — que o justificava com os anos de experiência como professora (ensinava Ciências ao 2º e 3º ciclos).