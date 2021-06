Enviada especial do Observador em Sevilha, Espanha

– Claro que farta acordar de manhã e ver ‘Renato não tem 18 anos’. Afinal tem 23 anos, 25 anos. Cresci em Portugal, estou há nove, dez anos no Benfica, como é que posso ter 25 anos? Não tem lógica aquilo que certas pessoas falam.

Numa entrevista publicada à revista Sábado durante o Campeonato da Europa de 2016, Renato Sanches não escondeu o incómodo no final de uma temporada que funcionou como rampa de lançamento para outros voos. Aliás, emoções não faltaram nessa época de 2015/16: estreou-se pela equipa principal do Benfica no final de outubro, foi opção duas semanas depois de início na Liga dos Campeões diante do Astana, entrou pela primeira vez no onze na Primeira Liga num encontro em Braga. Esse jogo, soube-se uns tempos depois, era uma espécie de teste à continuidade ou não de Rui Vitória no comando dos encarnados. O médio foi um dos melhores, não mais saiu da equipa, tornou-se uma coqueluche dos adeptos não só pelo estilo e pela intensidade que colocava em campo mas também por ser um produto da formação, entrou de vez na lista dos abençoados com um golo fantástico frente à Académica, num remate que entrou na baliza e no coração de todos os benfiquistas.

Foi esse o cartão de apresentação do médio no ano de estreia pelo Benfica, que nem mesmo aquele duplo cartão amarelo na Madeira frente ao Marítimo num jogo fundamental para o título logo aos 37 minutos abanou: jogar de forma intensa, ser vertical, arriscar, fazer de qualquer bola a última de uma final, tomar conta do meio-campo como se valesse por dois sem nunca descurar as chegadas à zona de finalização de meia distância. Foi a grande revelação, afirmação e confirmação num par de meses, tão poucos que ainda antes de ser convocado para o Europeu já tinha assinado pelo Bayern. No entanto, também conheceu o lado mau do sucesso.