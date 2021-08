Poucos dias depois da morte de Akhtar Mansour, abatido durante um ataque aéreo perpetrado pelos Estados Unidos em 2016, Hibatullah Akhundzada, até então o número dois dos Talibãs, subiu ao posto mais alto da força islâmica, à qual tinha aderido formalmente duas décadas antes.

O papel que exercia até então estava-lhe no sangue. Haibatullah, nome árabe que significa “dádiva de Alá”, é filho de um estudioso islâmico, imã da vila onde a família habitava em meados do século passado, no distrito de Panjwayi, província de Kandahar. Após a invasão soviética ao Afeganistão, a família Mansour fugiu para Quetta, no Paquistão. Foi lá que Haibatullah continuou a estudar o Alcorão, num seminário em Sarnan.

Quando os talibãs invadiram Cabul, tomando controlo da capital afegã e invadindo o palácio presidencial, de onde Ashraf Ghani já havia escapado, Haibatullah Akhundzada, “príncipe dos fiéis”, tornou-se não só num líder religioso, mas também no governante do país onde nasceu em 1959. Foi educado no Paquistão e andava entre este país e o Afeganistão, mais precisamente em Kandahar, até setembro de 2001. Depois disso regressou definitivamente para o este último, na altura dos atentados nos EUA em setembro de 2001, e nunca mais de lá saiu pelo menos até 2016.

De resto, a estada de Haibatullah Akhundzada no Paquistão não foi prolongada. Foi dos primeiros combatentes talibã, tendo-se juntado ao movimento nos primeiros tempos da sua existência nos anos 90; e levava consigo a experiência de, na década anterior, ter enfrentado a campanha militar soviética. Quando o movimento islâmico invadiu a província de Farah, Haibatullah Akhundzada era o responsável por combater o crime naquela região.

Mas o forte de Akhundzada não era o movimento armado: era o religioso. Em 1996, era membro do Ministério para a Propagação da Virtude e Prevenção do Vício, a instituição responsável por impor as regras islâmicas no Afeganistão — e por proibir todas as influências do mundo norte-americano, incluindo cortes de cabelo. Depois de 2001, passou a chefe de justiça dos Tribunais Sharia, regidos pelo direito islâmico.

E foi nesta posição que ganhou proeminência dentro do movimento talibã. Mohammed Omar, fundador e líder espiritual dos talibãs que morreu de turberculose em 2013, e Akhtar Mansour, que substituiu Omar em 2015, tinham por hábito procurar Akhundzada em busca de conselhos sobre decisões jurídicas enraizadas na lei islâmica. Acredita-se mesmo que Haibatullah Akhundzada é o autor da maioria das fátuas já emitidas sob o Alcorão.

Quando Omar morreu, vítima de tuberculose em 2013 (a morte só foi anunciada dois anos mais tarde), Akhtar Mansour tomou a liderança dos talibãs e Akhundzada passou a seu vice. Menos de um ano depois estava ele à frente da força islâmica, cumprindo o desejo de Mansour expresso num testamento. Não foi, no entanto, uma transição serena: as escolhas mais naturais seriam Sirajuddin Haqqani, que geriu os ataques contra o exército americano e supervisiona um grupo guerrilheiro de ataque à NATO no Afeganistão, e Mohammad Yaqoob, filho de Mohammed Omar. Em vez disso, Akhundzada subiu ao poder e os outros dois ficaram na segunda linha.

E foi assim, porque Haibatullah Akhundzada era o único que não despertava animosidades entre os membros das várias bases talibãs. Ninguém o adorava, ninguém o odiava, mas todos respeitavam e assim evitavam-se conflitos no seio do grupo islâmico. A última palavra em todas as decisões militares dos talibãs é dele, mas as regras são impostas após um consenso entre os membros do Quetta Shura, um conselho com vários membros islâmicos que conferenciam sobre a atuação dos talibãs e implementam as regras a seguir pelo movimento.

Em maio de 2020, no entanto, o poder de decisão sobre a atuação militar dos talibãs foi transferido provisoriamente para as mãos de Mohammad Yaqoob, quando Akhundzada ficou infetado pelo coronavírus e desenvolveu Covid-19. À época, Muhammad Ali Jan Ahmed, um comandante talibã, fez saber da nova (e temporária) hierarquia com um comunicado que dizia: “O nosso herói, filho do nosso grande líder, Mullah Yaqoob, vai liderar toda a operação talibã durante a ausência de Haibatullah”.

A família de Haibatullah Akhundzada também participou no esforço islâmico: o filho, Abdur Rahman, terá sido o autor de um ataque suicida numa base militar afegã em Gereshk, província de Helmand, em 2017, mas as autoridades do país nunca confirmaram a identidade do atacante. Dois anos mais tarde, o irmão Hafiz Ahmadullah e outros familiares de Akhundzada morreram num ataque bombista. Ahmadullah tinha substituído o líder talibã na liderança das mesquitas do seminário Khair Ul Madarais, quartel-general do Quetta Shura.

Mohammad Yaqoob

O comandante, filho do fundador Omar

Mohammad Yaqoob sempre negou que Akhtar Mansour era o responsável pela morte do seu pai, Mohammed Omar, fundador e líder supremo dos Talibã. Dizia-se que Omar tinha perdido a vida após um ataque do seu número dois, mas também seu rival. Em 2015, quando a morte de Omar se tornou pública, Mohammad Yaqoob sempre confirmou a versão oficial: o pai tinha morrido de causas naturais, vítima de tuberculose, não pelas mãos de outro talibã.