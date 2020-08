Saúde. De planos está o inferno cheio

Por Mário Amorim Lopes

A curtíssima reflexão que o Governo, através do plano de António Costa Silva, apresenta para a Saúde acerta no (também curto) diagnóstico. Segundo o documento, “o sector da saúde tem um enorme desafio pela frente”, sendo depois referidos o envelhecimento da população, o aumento da esperança de vida e o aumento das doenças crónicas como factores que pressionarão o sistema de saúde português. Esta análise não é inaudita, tendo sido já apresentada por várias instituições, como a OCDE ou a Comissão Europeia, mas é certeira. O aumento das necessidades de saúde é, de facto, um problema que os sistemas de saúde, especialmente o português, terão de enfrentar.

A resposta que o autor apresenta, sob a forma de visão para o futuro da saúde, também não gerará grandes discordâncias: será necessária “uma abordagem multidimensional” (são raros os problemas que não o exigem), com “uma aposta no SNS, nos recursos humanos, nos hospitais e equipamentos, nos centros de saúde e na preparação do SNS para novas situações de emergência”.

O que falta explicar é como se deve concretizar esta visão, até porque existem, ou não fosse isto política, vários graus de liberdade. Deverá o serviço público de saúde continuar a ser um exclusivo da prestação pública? Ou poderá o sector privado e social fazer parte dessa rede de prestação, como aliás acontece na generalidade dos países europeus e também em Portugal, embora em menor escala (PPPs e hospitais concessionados, por exemplo)? Deveremos aproveitar toda a capacidade instalada do sector privado e social ou duplicar recursos no SNS? Que modelos de prestação para os cuidados primários deveremos seguir? Reforçar os modelos pay-for-performance, preconizados pelas USF-B e também pelas USF-C (estas últimas, que nunca saíram no papel)? E o que fazer com os Centros de Responsabilidade Integrados (CRI), que permitiriam maior autonomia e modelos de contratação orientados aos resultados clínicos e menos ao volume de produção? E que novos tipos de profissionais de saúde precisamos no SNS? Vários países têm as figuras de assistente médico (physician assistant) e de enfermeiro avançado (advanced nursing practitioner). O que podemos aprender com estas experiências internacionais? Ficamos sem resposta a questões estruturais para o sistema de saúde português.

Não obstante a incipiência desta visão para a saúde, o plano contempla, ainda assim, algumas medidas avulsas, que já dão alguma indicação muito ténue do que fazer. Por exemplo, é referido que deverão ser terminadas as obras de hospitais como o de Lisboa Oriental ou do Hospital de Évora. O hospital de Lisboa Oriental, por exemplo, arrasta-se desde 2008, pelo que também não deverá gerar grande discordância, até porque cobre uma área geográfica com défice de prestação de cuidados. Na mesma linha, Costa Silva refere também que é fundamental “ampliar a Rede Nacional de Cuidados Continuados [Integrados]”, o que, uma vez mais, não deverá gerar grande discórdia, pois esta é, de facto, uma enorme falha na rede de prestação de cuidados e que requer a acção concertada da tutela da saúde mas também da segurança social, cuja irresolução leva a que 20 a 30% das camas de internamento hospitalar estejam ocupadas com pessoas que não têm onde permanecer e para as quais a Segurança Social não dá resposta. Da mesma forma, resolver a “excessiva ida às urgências” não levantará qualquer alvoroço. A vasta maioria da população concordará que é importante resolver problemas importantes (nem sempre os problemas são importantes e nem sempre se justifica resolvê-los), a questão é como devem ser resolvidos — e, novamente, nada é dito a esse respeito.

Ainda na linha no reforço do Serviço Nacional de Saúde, é referido que “é vital dotar os Centros de Saúde de meios de diagnóstico em termos de radiologia e de colheita de análises, porque isso resolve um dos principais entraves ao funcionamento eficaz do SNS”. Esta sugestão talvez seja um contributo para resolver o problema da excessiva ida às urgências anteriormente enunciado, mas nada é dito nesse sentido. Seja como for, não fica de todo claro o racional para esta sugestão. Primeiro, porque existem modelos, como o das Unidades Locais de Saúde (ULS), que procuravam fazer justamente isto — criar um continuum entre cuidados primários, secundários e os meios de diagnóstico e terapêutica para que a referenciação fosse mais célere. Funcionam? Se sim, para quê reinventar a roda? Se não, podem ser melhorados? Segundo, porque é questionável se estes equipamentos serão devidamente rentabilizados, dado que existem cerca de 1500 unidades de cuidados de saúde primários, entre centros de saúde e extensões. Por exemplo, existirão economias de escala que justifiquem o investimento? Esta é uma pergunta pertinente, especialmente quando existem imensos equipamentos no SNS que implicaram uma elevada despesa de capital e que estão em subutilização. Terceiro, porque existe uma ampla rede de prestadores privados capazes de prestar estes cuidados a custos competitivos, com o investimento de capital já realizado, ficando certamente mais barato ao Estado realizar a despesa operacional do que a despesa de capital. O que seria necessário, então, seria coordenação e não investimento redundante.

A proposta seguinte prende-se com a prevenção da doença como alternativa ao seu tratamento. Esta sugestão também não é nova, e já houve mesmo quem sugerisse que o Ministério da Saúde se devesse chamar Ministério da Doença, dado o enfoque que é colocado no tratamento da doença em detrimento da sua prevenção. A solução, contudo, parece curta: desenvolver uma “cultura nutricional e de atividade física” e estabelecer “um código nutricional que seja refletido na venda de todos os produtos alimentares”. Não sei se Costa Silva já teve oportunidade de consultar as embalagens dos alimentos que consome, mas todos eles têm uma tabela nutricional e alguns referem mesmo, através de um sistema de cores, os valores recomendados para o consumo diário. Esta discussão é obviamente demasiado complexa e extensa para constar de um plano tão abrangente como este, até porque a iliteracia não explica tudo, mas as medidas parecem demasiado ligeiras para um problema tão complexo. Aliás, se fosse simples, já teria sido resolvido.