As 36 facadas que lhe deram o nome, o amor a Jeová e os demónios no rap de Allen Halloween

[“Os demónios no rap de Allen Halloween” é uma reportagem de João de Almeida Dias, jornalista do Observador, feita para o site do filme “As Mil e Uma Noites“, de Miguel Gomes, em julho de 2014, e publicada agora a propósito do anúncio de fim de carreira do rapper Allen Halloween]

Sentado na esplanada de um café no bairro da Codivel, em Odivelas, Allen Halloween discute com dois amigos a um volume ímpar numa praceta rodeada por prédios com mais de dez andares. Os três tentam chegar a um consenso sobre o que é que se deve fazer quando se levanta uma arma contra alguém. Quando a mira encontra o outro, como é que se deve agir? Como é que se consegue o respeito dele? Até onde é legítimo ir? O que é mais ético? Será que vale mesmo a pena disparar?

Cada um dos três aventa a sua teoria, mas nenhum consegue ir para lá da premissa – quando chega a altura de justificá-la, já os outros dois lhe atropelaram o discurso com a voz ainda mais alta. Passa das 21h00 e o sol mal brilha sobre os tejadilhos das dezenas de carros aqui estacionados. Ninguém presta atenção à televisão onde a Rússia e a Argélia empatam a um golo num jogo para a fase de grupos do Mundial de futebol no Brasil.

Há um momento em que o volume da discussão acalma e Halloween, com sentido de oportunidade, aproveita o silêncio para dar a sua opinião. Inclina-se para a frente e apoia os cotovelos sobre os joelhos. A camisa que traz vestida, com riscas vermelhas sobre um fundo preto, fica-lhe apertada, como se pode ver nos ombros largos e relaxados que forçam o tecido. Halloween eleva a voz, que, como nas suas músicas, soa grave e das profundezas da garganta, quase cavernosa. Os esses saem-lhe num assobio de ar, um tique verbal ajudado pela falha que lhe corta um dos dentes da frente pela metade, na diagonal.

“Mano, é assim, eu vou dizer-te uma cena”, começa, ao mesmo tempo que toca no braço de Kangoma, que está à sua esquerda. Também conhecido como Lucyfer ou Lucy, é um dos rappers que sobe com ele ao palco em todos os concertos. Do outro lado da mesa de Halloween está Capanga, amigo de longa data. Os dois ouvem-no com atenção.

“Um homem quando puxa de uma arma quer marcar posição. É ou não é?”

“É”, respondem-lhe os dois em uníssono.

“Pronto. Então tu quando levantas o shot para o gajo, se calhar nem queres mesmo disparar para ele. Pensa bem, mano. A coisa pode correr mal. Se dá confusão ainda apanhas saco, vais dentro não sei quantos anos assim à toa. Não vale a pena. Vais resolver aquilo ao tiro quando o mambo pode ficar feito com umas pêras? Tu só estás ali a levantar a arma para marcar a tua posição e para garantires que tens o respeito do outro, mano. E aí se o gajo começar a correr de ti como um cão vais atirar para quê? Se ele fugiu é porque tem medo, tem respeito. Já provaste o que tinhas a provar, já não tens mais nada para fazer ali, o teu dia está feito.”

Capanga, que traz vestida uma camisola preta estampada com a letra de uma música dos Racionais MC’s, nome maior do hip hop brasileiro, faz que sim com a cabeça. Kangoma, cujas tranças são encimadas por um boné preto com a inscrição “Homies” em branco, a imitar o logótipo da marca de luxo francesa “Hermès”, segue as palavras de Halloween com atenção, embora raramente tire os olhos do tablet que tem nas mãos.