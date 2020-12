O que aprendeu com 2020? Aprendi a fragilidade da vida, que tudo pode mudar num dia. Somos muito frágeis, temos que nos reinventar constantemente, surpreender-nos a nós próprios. Aprendi que é importante arriscar, conquistar o medo que é muito latente nos portugueses. Nunca podemos deixar de sonhar alto: o sonho é muito importante porque é o ponto de partida para as conquistas. Importa também a proximidade da família e dos amigos, e o abraço. Tenho saudades de abraçar as pessoas.

O que espera de 2021? Em 2021 espero viajar muito. Este ano não viajei quase nada. As viagens são muito importantes para me inspirar, para nutrir a minha memória visual, tornam-se numa espécie de enciclopédia para os projetos que faço. Em 2021 vou ao Rio de Janeiro, a Londres, a Copenhaga e a Marraquexe — quatro cidades que já conheço e que me inspiram muito. Também espero fazer projetos fora de Portugal, tendo como base Lisboa. Para isso preciso de um manager internacional, coisa em que me vou concentrar no próximo ano.

Tenho também um projeto que é a “Casa Astolfi”, que será um espaço híbrido no qual estou a trabalhar há algum tempo — um hotel boutique com bistro bar, galeria e uma loja de artesanato com o melhor que se faz em Portugal, um show case do lifestyle português visto através dos meus olhos. Estou à procura de investidores, já tenho alguns. Queria que a primeira “Casa Astolfi” fosse em Lisboa, talvez um palacete no Príncipe Real. É um sonho no qual vou trabalhar em 2021. Quero também ver a minha filha Duna crescer mais um ano.

▲ O trevo de quatro folhas comprado por Joana Astolfi em Paris © Joana Astolfi

Qual o significado do objeto escolhido? Escolhi um trevo de quatro folhas dentro de uma lupa. Comprei-o há três anos em Paris numa loja que gosto muito, chamada Deyrolle. Adoro objetos que contam histórias e esta loja tem precisamente isso. Adoro lupas, estou sempre com lupas ao pescoço para ver os pormenores das coisas. Já o trevo de quatro folhas é uma anomalia… e como eu gosto das imperfeições. Na verdade, o trevo de quatro folhas é uma imperfeição que traz boa sorte. Não acredito muito na palavra sorte, mas acho que 2021 não vai ser um ano fácil, vou ter de ter coragem, força, esperança e amor. Este trevo significa isso para mim, vou estar sempre com ele dentro da mala. “Creativity takes courage.”

Qual o significado do lugar escolhido? Escolhi a Marquise da Møbler. Conheci a Cristiana, dona da Marquise, porque ao lado deste espaço há uma loja de mobiliário vintage, a Møbler, onde vou há muitos anos comprar peças para mim e para clientes [e do qual a Cristina também é dona]. Ao lado desta loja havia um armazém que hoje é a Marquise. Aquele espaço tinha potencial, mas estava obsoleto. A Cristiana queria criar um espaço para receber pessoas e há uns tempos ligou-me a dizer que ia avançar com o projeto e pediu-me que me sentasse com ela para trocarmos algumas ideias. Estava tão ocupada que não a consegui ajudar, mas seis meses depois vou lá, entro pela porta e… disse-lhe não faria nada diferente, está lindo! O espaço é um abraço de bom gosto. Está tudo ligado ao artesanato e a curadoria da loja e comida são ótimas. Este foi o espaço onde passei mais tempo em 2020. Durante o tempo em que estive em teletrabalho ia para lá muitas vezes trabalhar no pátio. O luxo é a sofisticação da simplicidade.

Bento Amaral, diretor de serviços técnicos e de certificação do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto