O princípio do fim foi a 3 de dezembro de 2013. O Banco de Portugal, liderado pelo governador Carlos Costa, apertava o cerco desde o verão, cada vez mais desconfiado da Espírito Santo International (ESI) — uma holding do topo da cascata opaca que era o Grupo Espírito Santo (GES). O auditor do GES tinha detetado “desconformidades” contabilísticas e os alarmes dispararam na velha sede do Banco de Portugal na rua do Ouro. Aquela carta de 3 de dezembro era o culminar de uma série de pressões localizadas e a mensagem era clara: a Espírito Santo Financial Group, a holding que detinha a participação dos Espírito Santo no BES, estava obrigada a eliminar a sua exposição à ESI e a constituir uma conta dedicada que seria aprovisionada com os fundos necessários ao reembolso da dívida daquela holding do GES detida por clientes do BES.

Na Suíça, Luxemburgo, Dubai e até no Panamá os supervisores da banca também já tinham começado a fazer perguntas às diversas entidades que os Espírito Santo detinham em quatro continentes.

A escolha de Ricardo Salgado foi só uma: a fuga em frente em direção ao precipício. Entre dezembro de 2013 e junho de 2014, altura em que os Espírito Santo são afastados pelo governador Carlos Costa da liderança do BES, Salgado “empreendeu todas as decisões que estavam ao seu alcance para obter criminalmente dinheiro” para continuar a esconder a realidade da falência técnica da ESI que se verificava desde 2009, lê-se no despacho de acusação do processo Universo Espírito Santo.

Para tal, e de acordo com as provas recolhidas pela equipa de seis procuradores da equipa liderada por José Ranito, Salgado terá alegadamente inventado um concurso para a gestão de um fundo de pensões de 3,5 mil milhões de euros, promovido a falsificação da contabilidade de várias sociedades do GES, empolado o valor de ações de uma sociedade dos Espírito Santo entre 190% a 300%, forjado cartas e assinaturas e vendido ações que estavam dadas como penhor à Caixa Geral de Depósitos. Até um amigo venezuelano de José Sócrates aparece no meio desta história.

Aqui ficam quatro exemplos do (puro) desespero de Ricardo Salgado.

A ficção do concurso do fundo de pensões de 3,5 mil milhões de euros

Estávamos a 7 de maio de 2014 e faltavam menos de dois meses para se conhecer a falência do GES. Por proposta de Salgado, a Comissão Executiva do BES tinha acabado de aprovar a participação da Espírito Santos Ativos Financeiros (ESAF) num concurso para a gestão do fundo de pensões da poderosa Petróleos da Venezuela (PDVSA) — uma empresa que no seu auge chegou a ter ativos de mais de 100 mil milhões de euros. Estavam em causa ativos avaliados em 3,5 mil milhões de euros e a promessa da PDVSA de investir 700 milhões de euros no capital da Rio Forte. Mais: o espanhol Domingos Galan Macias, dirigente da divisão de engenharia do departamento técnico da PDVSA, tinha acabado de dar a honra de estar presente — um sinal de que o Grupo BES estava bem posicionado no concurso.

O problema é que estávamos perante um caso de ficção — tão inesperado e surreal são os seus contornos — mas que corresponde ao mais (puro) desespero de Ricardo Salgado. Eis porquê. Domingos Galan Macias era um nome falso e nem a nacionalidade estava certa. O homem que estava perante os administradores financeiros mais poderosos do país chamava-se José Trinidad Márquez nunca tinha trabalhado na PDVSA mas já tinha assumido anteriormente o papel fictício de conselheiro do ex-Presidente Hugo Chavéz. Pior: o verdadeiro Galan Macias, espanhol de nascimento, era porteiro de profissão e tinha apresentado em Madrid queixa contra Trinidad Márquez por lhe ter roubado o bilhete de identidade que apresentou em Lisboa para inscrever o respetivo número no contrato que iria ser assinado.

A Comissão Executiva do BES tinha acabado de aprovar a participação num concurso que pura e simplesmente não existia.

Tudo isto foi confirmado pela PDVSA nos autos do inquérito Universo Espírito Santo, já que a empresa venezuelana é assistente no processo num caso que a envolve diretamente, como o Observador antecipou em 2018. E é uma prova de como a investigação criminal é dinâmica, pois o Ministério Público estava convencido de que Galan Macias trabalhava mesmo na petrolífera venezuelana, como avançamos aqui.

A ficção do concurso iniciou-se a 27 de março de 2014. É essa a data de um alegado convite formal endereçado pela PDVSA ao BES para que este apresentasse a sua melhor oferta no concurso para selecionar o gestor de um fundo de ativos e de uma carteira de investimentos da petrolífera venezuelana por um período igual ou superior a cinco anos.

O convite tinha sido forjado por alegada solicitação de Ricardo Salgado a João Alexandre Silva, responsável pela sucursal externa do BES/Madeira que terá contratado Trinidad Márquez. Tendo em conta que o Banco de Portugal tinha impedido o financiamento da ESI e de outras entidades da área não financeira do GES, Salgado estava desesperado para obter fundos que lhe permitissem continuar a financiar aquela holding falida. Se a ESI falisse, o GES desmoronar-se-ia como um castelo de cartas, pois todo o grupo estava construído em cascata com a ES Control e a ESI no topo.

Havia também um segundo interesse de Salgado: financiar a Rio Forte, a nova cabeça da área não financeira, que tinha comprado a ES Irmãos e era a nova entidade para captar fundos para a ESI — como veremos mais à frente.

Por isso mesmo, o próprio convite falso da PDVSA tinha um ardil: a petrolífera venezuelana, cujas subsidiárias chegaram a ter vários milhares de milhões de euros depositados no BES, punha como condição para adjudicar a gestão do seu fundo de pensões aos Espírito Santo a “descativação dos saldos bancários” de cerca de 235 milhões de euros dados como garantia de empréstimos concedidos pelo BES. Porquê? Porque Salgado queria desviar esses fundos para a ESI.