Os discos, os festivais e o protesto: como a evolução da canção portuguesa conta a história de um país

É neste contexto que, diz Luís Trindade, a juventude ganha um estatuto social único e inovador. “E aí o rock em Portugal desempenha um papel fundamental, ainda que tenha sido um género que tenha tido algumas dificuldades para se impor, naquela época”, defende. “Em grande medida porque a juventude ainda não é aquela juventude com a capacidade de consumo, de ter uma vida noturna, de criar culturas juvenis, como ao nível dos Estados Unidos, de França, de Itália ou de Inglaterra.” E acrescenta: “houve muito rock e ié-ié nos anos 60 e 70 – para mim foi bastante interessante descobrir isso –, mas, por algum motivo, se diz que houve um boom do rock em ’81, que quase apagou da memória social este ié-ié dos anos 60”.

A mulher é também um dos sujeitos mais visíveis do progresso, refere o livro, e, com isso, vem a juvenilização da imagem feminina, o efeito Lolita. É de Simone a frase “o público gosta de juventude.” Com os anos 60 e a chegada do rock’n’roll a Portugal (o efeito da beatlemania – “yeah yeah yeah”, ié-ié – também aterrou por cá), chega também a indústria fonográfica e, com isso, a importância do estúdio, da gravação em estúdio, da composição.

E se houve canção que soube ser o epíteto dos anos 60 e do ié-ié foi “A Lenda D’el-Rei D. Sebastião”, do Quarteto 111. “Se ‘estrutura’ é a palavra-chave do momento histórico, então pode dizer-se que o que faz de ‘A Lenda D’el-Rei D. Sebastião’ uma canção-chave do rock em Portugal está, de alguma forma, na sua qualidade estrutural”, refere Trindade no livro. “Mas ‘estrutura’, aqui, refere-se menos à máquina administrativa dos conjuntos ou à relação da música com a sociedade, e mais a uma qualidade interior à própria construção sonora.”

[“A Lenda D’el-Rei D. Sebastião”:]

“Há muita coisa que está a acontecer no rock que normalmente não acrescentamos às nossas narrativas políticas. Mas, de repente, quando começamos a imaginar a sala do Monumental, aqui em Lisboa, com imensos rapazes e raparigas a dançar mais ou menos descontroladamente, percebemos que ali está a acontecer algo de novo, que vai em contracorrente à ideologia do Estado Novo.”

“Venham Mais Cinco” e a nova canção portuguesa

Já a estrutura ligada à juventude universitária é a da balada e da chamada canção de intervenção, estruturas essas que funcionam como canção oficial das lutas estudantis. “O Adriano Correia de Oliveira, o José Afonso, vêm sobretudo de Coimbra”, explica Luís Trindade. “Há um historiador que cito no livro, o Rui Bebiano, que diz, a certa altura, que não eram muito comuns casos como o dele próprio – que nos anos 70 era um militante político da extrema-esquerda e apreciador de rock.” A banda sonora da revolta política juvenil é composta pela chamada “nova canção portuguesa”.