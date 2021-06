A grande dificuldade nos ataques com drones carregados de explosivos é o facto de estes voarem a uma altura relativamente baixa, o que faz com que escapem aos sistemas de defesa montados para travar morteiros ou rockets, constituindo um novo desafio com o qual as forças norte-americanas ainda não sabem bem como lidar.

“Qualquer milícia consegue disparar rockets, isso é fácil. Mas estas operações com drones são mais sofisticadas, e é muito claro que estes sistemas são fornecidos pelo Irão, sendo semelhantes aos que foram entregues aos houthis no Iémen ou ao Hamas. Não são só pequenas milícias a quererem chamar a atenção”, explica ao Observador Michael Knights, analista do think tank Washington Institute for Near East Policy, especializado em questões militares e de segurança no Médio Oriente.

Irão quer EUA fora do Iraque. Mas Biden não quer recuar

A estratégia de usar milícias noutros países tem sido uma constante por parte do regime iraniano, sendo um dos exemplos o apoio aos rebeldes houthis no Iémen, onde Teerão trava uma guerra por procuração contra a Arábia Saudita. No Iraque, o regime iraniano tem igualmente apostado em grupos xiitas para influenciar o rumo do país e contrariar as ambições dos Estados Unidos, que mantêm grande influência e presença em Bagdad desde a invasão do Iraque em 2003.

Neste momento, os Estados Unidos têm 2.500 soldados destacados no Iraque, integrando a coligação internacional que, desde 2014, combate o Daesh naquele país do Médio Oriente. Apesar da anunciada derrota do grupo terrorista que chegou a proclamar um califado em territórios iraquianos e sírios, células jihadistas continuam ativas no país, o que tem levado o governo iraquiano a pedir às tropas americanas para continuarem no terreno, o que não agrada a Teerão.

“As milícias [apoiadas pelo Irão] querem remover as forças norte-americanas do Iraque. E o que estão a tentar fazer é criar crises com os Estados Unidos, pressionando para ver até onde conseguem ir”, afirma o analista Michael Knights, considerando que uma saída norte-americana de Bagdad não está nos planos. “A Administração Biden está muito determinada em manter as tropas caso o Iraque assim o queira. Biden não quer estar no Afeganistão, mas gosta das missões no Iraque e na Síria, porque os riscos e os custos não são muito elevados”, sublinha.

No entanto, o primeiro-ministro iraquiano, Mustafa al-Kadhemi, deixou fortes críticas à recente ofensiva norte-americana no seu território, condenando o que considerou ser uma “violação flagrante e inaceitável da soberania e segurança nacional iraquiana”. Tais declarações fortes, no entanto, não deverão mudar a parceria estratégica entre Bagdad e Washington, o que agrada aos Estados Unidos, que conseguem manter a influência na região e travar alguns dos avanços de Teerão.

O “acerto de contas” tem de ficar fora do Iraque, diz al-Kadhemi

Na mesma declaração, al-Kadhemi referiu que não iria permitir que o Iraque se transformasse numa “arena para acerto de contas” entre Washington e Teerão, cujas relações são de enorme conflito desde a Revolução Islâmica de 1979, quando o regime do xá Mohammad Reza Pahlavi, até então apoiado pelos Estados Unidos, foi derrubado.

Desde então, os dois países têm estado envolvido em vários conflitos, e só o assinar do Plano Abrangente de Ação Conjunta (JCPOA, na sigla em inglês), em 2015, com os Estados Unidos, China, Rússia, França e Reino Unido (os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU) e a Alemanha pôs alguma água na fervura.