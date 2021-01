Também em resposta ao Observador, fonte oficial da herdade da Torre Bela explicou o racional por trás do abate dos eucaliptos este ano, rejeitando uma relação entre o corte das árvores e a montaria realizada em dezembro e a instalação da central solar. “O corte de árvores está relacionado com um projeto florestal de eucaliptos”, explicou a mesma fonte, sublinhando que um eucaliptal dura três ciclos de corte, uma vez que a produtividade da floresta começa a diminuir. “Os cortes ocorrem a cada 10-12 anos, dependendo da zona do país e do tipo de solo, o que significa que uma florestação de eucaliptos deve ser substituída ao fim de 30-36 anos, pois a produtividade é muito baixa”, disse a mesma fonte, acrescentando que “a produtividade do terceiro corte é de cerca de 60% do segundo e o segundo de 90% em relação ao primeiro”.

Ora, a herdade da Torre Bela recebeu os primeiros eucaliptos entre 1985 e 1986, numa altura em que era propriedade da Soporcel e Portucel, que ali começaram a explorar aquela espécie. O primeiro corte foi efetuado “12 anos depois e o segundo há 11 anos”, informou a herdade. Isto significa que aquele eucaliptal chegou este ano, em grande parte, ao fim da sua vida útil, motivo pelo qual este seria o desenlace inevitável. “Enquanto projeto florestal, este é o período adequado para fazer o repovoamento”, disse a herdade, acrescentando que a proprietária “mantém muitas outras áreas florestais de dimensão equivalente à que foi cortada”.

Afastando qualquer polémica envolvendo o corte de árvores e uma destruição do habitat dos animais que levaria à intensificação da atividade de caça, a herdade reiterou ao Observador que “não existe qualquer relação entre o corte de árvores e a montaria realizada ou qualquer outro projeto da Herdade, nomeadamente a instalação de uma central fotovoltaica”. As informações prestadas pela proprietária do terreno corroboram o que já era dito no estudo de impacto ambiental e que já fora noticiado: com ou sem central, as árvores seriam mesmo arrancadas este ano para dar lugar a outra floresta.

A questão mais controversa continua a ser, ainda assim, a relativa à intensificação da caça ao longo do ano, como forma de reduzir o número de animais no terreno. Apesar das críticas surgidas em público — nomeadamente as acusações do PSD segundo as quais o corte das árvores havia destruído os habitats dos animais, obrigando a um acelerar da caça —, a herdade insiste que isso não aconteceu. “Com o corte de eucaliptos iniciado em maio de 2020, os animais foram naturalmente sendo encaminhados para outra zona da Reserva de Caça, sem necessidade de qualquer intervenção ou vigilância humana”, assegura fonte oficial da herdade. “É um método que utiliza um processo físico de retenção, de onde não há retorno à zona inicial, e que ocorre pela maior facilidade de alimentação que se disponibiliza aos animais. Esse método ainda se mantém.”