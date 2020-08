O cientista recorda ainda que a Rússia tem um longo historial de investigação na área da imunologia e vacinação — por exemplo, contribuíram para a criação da vacina contra a poliomielite há mais de 60 anos. “A vacina da poliomielite teve um papel importante no combate a esta epidemia em todo o mundo. Metade do fornecimento da vacina vinha da Rússia.”

Quatro vacinas registadas até janeiro?

Dmitry Kulish não pode garantir, mas “está bastante confiante” que em breve haverá mais três vacinas contra a Covid-19 a serem autorizadas na Rússia, porque a vacina do Instituto Gamaleia, que não completou os ensaios clínicos de fase 2 nem começou os de fase 3, abriu um precedente no registo facilitado de novas vacinas para combater a pandemia.

Uma das vacinas em estudo é, exatamente, a vacina contra a poliomielite — à semelhança do que também está a ser feito com a vacina contra a tuberculose (BCG). A vacina da poliomielite não é feita para coronavírus, mas a resposta imunitária potente que desencadeia, nomeadamente com a produção de células T (que não precisam de encaixar perfeitamente no vírus como os anticorpos), pode ser usada como um detonador do sistema imune, explica Dmitry Kulish, que já trabalhou na empresa Nanolek que está a conduzir o estudo.

Se o Instituto Gamaleia, de Moscovo, beneficiou dos apoios do Estado para o desenvolvimento de uma vacina contra o ébola e MERS, que agora adaptou para o SARS-CoV-2, o Instituto Vector (Centro de Investigação Estatal de Virologia e Biotecnologia), na Sibéria, fez o mesmo. Agora, o Instituto Vector transferiu a tecnologia para a empresa Biocad, que “tem a melhor capacidade farmacêutica da Rússia”, diz o professor do Skoltech. “Vai ser fácil para eles produzir a vacina sem investimentos adicionais.”

A quarta vacina referida pelo cientista não é de origem russa. A R-Pharm — com a qual este professor russo já colaborou — anunciou que vai produzir nas suas fábricas a vacina da AstraZeneca, desenvolvida pela Universidade de Oxford. A licença permitirá vender a vacina na Rússia, Ásia e países árabes, mas para mais nenhum país do mundo, diz o académico. “Assim que a AstraZeneca registe a vacina no Reino Unido — em novembro ou dezembro, como planeiam —, a Rússia pode imediatamente registar a vacina também.”

Qual é o interesse de ter quatro vacinas na Rússia? Ou quase 30 vacinas em ensaios clínicos em todo o mundo? Por um lado, ainda não se sabe qual delas, ou se alguma delas, será eficaz para prevenir a infeção contra o SARS-CoV-2. Por outro, se uma ou várias se mostrarem eficazes, podem sê-lo apenas (ou especificamente) para uma parte da população, como crianças, doentes crónicos ou pessoas com sistema imunitário debilitado. Depois, é preciso ter capacidade para produzir doses de vacinas para serem distribuídas por todo o mundo. E, finalmente, este é um negócio importante para as farmacêuticas, pelo que pode significar em lucros e prestígio.

Os efeitos secundários indesejáveis e a incógnita sobre a eficácia

A única fase dos ensaios clínicos com alguma informação é a primeira, cujos objetivos são “avaliar segurança, tolerabilidade e imunogenicidade” do produto. “De forma geral, as empresas não são obrigadas a revelar os resultados dos ensaios clínicos” — nem na Rússia, nem nos outros países do mundo, diz Anton Gopka. (Com a Covid-19, no entanto, tem-se assistido a uma situação excecional, com as empresas e grupos de investigação a partilhar “muito mais informação”). Portanto, “não é errado”, mas “definitivamente não é transparente”. “Pedem-nos para acreditar nos membros do governo. E se alguma coisa der errado com um medicamento que aprovaram, com base em testes clínicos confidenciais, vão ser processados. E já aconteceu”, acrescenta Dmitry Kulish.