Não era o comediante super-estrela de esgotar estádios, fazer tours internacionais e entrar em blockbusters de Hollywood, mas se perguntassem a qualquer humorista americano quais as suas referências e comediantes preferidos, o mais provável era Norm MacDonald aparecer na lista. Morreu em setembro depois de uma batalha de quase uma década contra o cancro que só confidenciou ao seu círculo mais chegado.

Nasceu em outubro de 1959 no Quebéc, Canadá, onde começou a fazer stand-up nos bares e clubes locais. Em 1986 desponta no prestigiado Montreal Just For Laughs Comedy Festival e depois de participar no programa de talentos Star Search, já na televisão americana, é contratado para a equipa de guionistas da sitcom “Roseanne” no início dos anos noventa.

É em 1993 que se junta ao elenco de “Saturday Night Live”, provavelmente o programa de comédia mais importante e icónico da história da televisão e que inicia este outubro a sua quadragésima sétima temporada. Além de participar nos sketches – como este em que imita Burt Reynolds no gameshow Jeopardy e divide o ecrã com Will Ferrell e John Goodman – Norm assumiu, na sua segunda temporada, o papel de pivot do famoso “Weekend Update”, o segmento de notícias falsas e satíricas que é uma das principais marcas do SNL e que já pertenceu a nomes como Chevy Chase, Dennis Miller, Colin Quinn, Jimmy Fallon, Tina Fey, Amy Poehler, Seth Meyers e atualmente está com Colin Jost e Michael Che.