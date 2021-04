Era o rumor que tinha mais força e foi confirmado. Depois de ter lançado os primeiros portáteis com os processadores M1, feitos pela Apple, a empresa anunciou uma nova versão dos iMac, os computadores de secretária all-in-one [ecrã e computador num aparelho só] da marca. Afinal, o último modelo deste aparelho foi lançado em 2017 e ainda contava com os processadores da Intel. E não é só processador que é novidade, também há sete cores que pode escolher, uma câmara frontal de alta definição e um design fino, completamente renovado.

De acordo com a Apple, além do processador M1, estes computadores têm entre 256Gb e 512Gb de armazenamento, memória RAM de Gb, e um “ecrã de retina 4.5K”, de 24 polegadas. Além disso, todas as versões têm quatro entradas USB-C. Adicionalmente, a Apple vai vender ainda dois modelos com mais três entrada USB-C e com uma entrada de ethernet no transformador de energia.

Os novos iMac, que são vendidos num total de sete cores — verde, amarelo, cor de rosa, laranja, roxo, azul e prateado –, estão equipados com câmaras frontais de alta definição “1080p FaceTime HD camera”. Por outras palavras, estão “preparados para videochamadas”, como disse a Apple no evento. Para isso, a empresa equipou estes aparelhos com seis colunas e microfones que prometem captar apenas a voz do utilizador, mesmo que este esteja numa sala barulhenta.

Em Portugal, os novos iMac podem começar a ser encomendados a partir de 30 de abril e vão estar disponíveis a partir da “segunda quinzena de maio”. O modelo inicial, que apenas está disponível em quatro cores, tem um preço recomendado de 1.499 euros. Já as outras versões, com mais entradas USB, mais memória (o modelo mais caro) e mais opções de cores, custam 1.719 e 1.949 euros.

iPad Pro com 5G e um processador como o dos computadores