Antigos como Maradona. A primeira vez que Maradona experimentou cocaína foi aos 22 anos, em Barcelona, uma etapa da sua carreira que o viu tornar-se o primeiro jogador daquele clube a ser aplaudido pelos adeptos do Real Madrid, um tornozelo partido numa entrada violentíssima de Goikoetxea, famoso carniceiro do Athletic Bilbao, alguns troféus e um motim, na final da Copa del Rey de 1984 contra nem mais nem menos que o Athletic Bilbao. Após várias entradas violentas de Goikoetxea, insultos racistas dos homens do Bilbao e das bancadas, Maradona perdeu a cabeça, ou pelo menos impeliu-o com força contra um jogador do Bilbao, iniciando uma batalha campal que incluiu Goikoetxea a aplicar-lhe um golpe de karaté e que ficou para a história e determinou o fim da sua carreira na cidade de Gaudí.

Só neste curto período a carreira de Maradona teve mais emoção, caos e irracionalidade que 99,9% das carreiras atuais, com a possível exceção de Paim. Há razões para isto – uma delas é a falta de preparação que Maradona tinha para arcar com a popularidade do seu talento; ele é o primeiro ídolo futebolístico da era da comunicação em massa, das transmissões em direto e a cores para todo o mundo, dos jornais diários de futebol.

Outra das razões para o caos que permeou a carreira de Maradona é o futebol que se jogava – um futebol extraordinariamente violento, criado (por assim dizer) para ser disputado entre jogadores grandes e fortes, e não por anões tecnicamente geniais. A violência que Maradona sofreu em campo à conta do seu talento não tem paralelo com nenhum outro desportista, nem mesmo Jordan ou Kobe Bryant. Messi nunca sofreu uma falta que sequer se aproximasse de uma das 10 ou 20 entradas que os adversários tentavam efetuar sobre Maradona em cada jogo. Hoje protege-se o talento; antigamente considerava-se que o físico tinha direito divino a decidir o jogo da forma que entendesse.