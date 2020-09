Se 2020 fosse como se planeava no início do ano, Carolina Abel, 16 anos, estudante do ensino secundário em Lisboa, estaria agora a acabar de viver um verão em pleno. Tinha ido ao Rock in Rio em junho, ao Sol da Caparica em agosto e, pelo meio, visitaria pela primeira vez os Açores e Cuba. Mas todos estes planos ficaram em suspenso. Aliás, “a pandemia mudou praticamente tudo”: “Deixaram de haver saídas à noite com amigas, ir aos arraiais e concertos, os lanches e as conversas a seguir às aulas”, enumera a aluna que, em conversa com o Observador pelo WhatsApp, admite que “não tinha encarado de uma forma muito séria esta pandemia” quando o confinamento foi imposto em Portugal.

“Pensava que era uma coisa que ia durar um ou dois meses e depois voltaríamos à nossa rotina habitual”, conta. “Por um lado até fiquei contente porque sempre tive curiosidade em ter aulas em casa. Por outro lado, não tão satisfeita porque sabia que não poderia estar com os meus amigos e porque gosto mesmo muito de ir à escola presencialmente”.

Só quando “em quase todas as notícias era falado desta pandemia, quando pessoas começaram a morrer e a ficar com graves sequelas, os espaços a fecharem todos e as medidas de contingência a ficarem cada vez mais apertadas” é que a jovem percebeu a gravidade da epidemia de Covid-19 em Portugal e pelo mundo. E só então se apercebeu que também ela, o pai e os avós podiam ser atingidos pela doença.