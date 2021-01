Livros de ficção

Noite Virtuosa e Fiel e Uma Vida de Aldeia, Louise Glück (Relógio D’Água)

Janeiro

Em outubro de 2020, quando Louise Glück foi laureada com o Prémio Nobel da Literatura, a editora Relógio D’Água anunciou que iria publicar em 2021 toda a obra poética da norte-americana. A publicação acabou por começou antes disso, com o lançamento de duas das suas mais famosas coletâneas poéticas, A Íris Selvagem e Averno, em dezembro, mas será ao longo deste novo ano que a maioria dos livros de Glück chegarão pela primeira vez ao mercado português. Para este mês de janeiro, estão agendados dois lançamentos: Noite Virtuosa e Fiel, o seu último livro de poemas (2014), e Uma Vida de Aldeia, mais antigo (2009). O primeiro aborda temas como o luto e a mortalidade, que têm marcado a produção poética de Glück nos últimos anos. O segundo passa-se numa aldeia na costa mediterrânica nos últimos 50 anos. O tom aparentemente otimista é intercalado por reflexões sobre a finitude da vida.

Estilicídio, Cynan Jones (Elsinore)

Janeiro

O novo romance de Cynan Jones, Estilícido, é a descrição de um mundo distópico onde as alterações climáticas são já um facto consumado, onde a água é cada vez mais escassa e onde o ódio, o conflito, o desespero e a luta pela sobrevivência fazem parte do dia a dia. O livro tem origem em 12 histórias que o escritor galês escreveu a pedido da BBC Radio 4 para serem lidas na rádio. Jones não lançava material novo desde 2016, quando publicou A Cova (Cavalo de Ferro), a história de Daniel, um recém viúvo que tenta superar a morte da mulher cuidado de uma quinta no interior rural do País de Gales.

A Casa, Emma Becker (Casa das Letras)

Fevereiro

Quando a escritora franco-alemã Emma Becker publicou, em 2019, A Casa, o romance deu que falar. A razão não foi tanto a história em si, mas o processo que Becker seguiu para a contar: durante dois anos, a autora viveu e trabalho numa casa de prostituição na Alemanha. Becker queria escrever sobre ser mulher num estabelecimento como este e achou que não havia forma de o fazer sem ela própria se embrenhar no mundo que queria retratar. “Podemos falar com quantas prostitutas quisermos, mas isso não vai mudar o facto de não sabermos por nós próprias o que o trabalho nos faz enquanto mulheres, aos nossos corpos, às nossas almas. Para escrever um livro honesto sobre o assunto, pareceu-me justo que também tivesse de trabalhar para me tornar numa delas”, explicou, em entrevista à France 24. O resultado foi um muito aclamado romance, sobre a condição da mulher na sociedade contemporânea.

[Entrevista de EmmaBecker à France 24 sobre o processo de escrita de A Casa:]

A Polícia da Memória, Yoko Ogawa (Relógio D’Água)

Fevereiro

A Polícia da Memória, da japonesa Yoko Ogawa, fala sobre uma ilha onde pessoas e coisas desaparecem misteriosamente, levadas pela Polícia da Memória. Publicado nos anos 90 e traduzido pela primeira vez para inglês no ano passado (o que lhe valeu um lugar entre os finalistas do Booker Prize de 2020), trata-se de um romance sobre o poder da memória e o trauma da perda. Ogawa, de 58 anos, é considerada uma das mais importantes autoras japonesas, tendo recebido os mais importantes prémios literários do Japão. A sua extensa bibliografia é composta por mais de 50 obras, como Revenge, Hotel Iris, The Housekeeper and the Professor e a coletânea de novelas The Diving Pool.

Quarentena — uma história de amor, José Gardeazabal (Companhia das Letras)

Fevereiro

Exatamente um ano depois de A Melhor Máquina Viva, publicado em fevereiro do ano passado, o português José Gardeazabal regressa com um novo romance, Quarentena – uma história de amor, uma reflexão sobre o amor e sobre onde começa, acaba e recomeça. A narrativa fala sobre um casal prestes a separar-se, que se vê obrigado a permanecer em quarentena no mesmo apartamento. Presos em casa, os dois são obrigados a conviver com os fantasmas de uma relação acabada e com as notícias de uma pandemia que muda o mundo por dentro e por fora.

Casa de Dia, Casa de Noite, de Olga Tocarczuk (Cavalo de Ferro)

Março

A editora Cavalo de Ferro vai dar continuação à publicação das obras da Prémio Nobel da Literatura com Casa de Dia, Casa de Noite. Publicado em polaco em 1998, foi o primeiro romance de Olga Tokarczuk a ser traduzido para inglês, em 2003, marcando o início da carreira internacional da autora. Nas palavras da própria, trata-se de “um romance-constelação”, composto pelo relato das diferentes histórias dos habitantes de uma aldeia da Polónia ocidental, que ocuparam as casas abandonadas pelos alemães no final da Segunda Guerra Mundial.

A Fúria e Outros Contos, Silvina Ocampo (Antígona)

Março

Jorge Luis Borges chamou a Silvina Ocampo, contista, poeta e sua cúmplice intelectual, “um dos maiores poetas da língua espanhola”. Com um estilo que se aproxima do do próprio Borges, com quem foi incessantemente comparada, por causa dos seus elementos fantásticos, as suas obras exploram temas como a metamorfose e a transformação, a questão do duplo e a fragmentação do eu. Admirada por escritores como Alejandra Pizarnik, Roberto Bolaño ou Italo Calvino, foi só nos anos 80 que o seu talento foi reconhecido pela crítica argentina e o seu trabalho recuperado por um grupo de intelectuais ligados à Sur, revista literária fundada na década de 1930 pela sua irmã, Victoria Ocampo. Em Portugal, Ocampo permanece um “tesouro bem guardado”, uma falha que será colmatada este ano com a publicação de A Fúria e Outros Contos, uma coletânea de 34 contos publicada originalmente nos anos 50, em Buenos Aires. A edição portuguesa inclui textos introdutórios de Jorge Luis Borges e um prefácio de Alberto Manguel, escrito de propósito para o volume.

O Avesso da Pele, Jefferson Tenório (Companhia das Letras)

Março

O Avesso da Pele conta a história de Pedro que, após a morte do pai, assassinado durante uma operação policial, sai em busca do passado familiar. Com uma narrativa sensível e por vezes brutal, o terceiro romance do brasileiro Jeferson Tenório revela um país marcado pelo racismo e por um sistema educacional falido, ao mesmo tempo que aborda as complexas relações entre pais e filhos. O livro foi publicado no Brasil em outubro do ano passado.