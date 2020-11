Ao meio-dia e meia, já a empregada da chapelaria Azevedo Rua retirava das montras os chapéus que ali estavam expostos. Durante toda a manhã, nem um cliente tinha entrado na loja e não eram mais uns minutos que iam fazer a diferença. Os lojistas do lado já o tinham feito: trancaram a porta da loja de fatos, a Balão Club, antecipando-se trinta minutos à hora de recolher obrigatório. “Até para a semana”, grita-lhes a empregada da chapelaria tentando fazer-se ouvir entre o ruído da manifestação que àquela hora já concentrava cerca de duas dezenas de pessoas no Rossio, em Lisboa. Também ela, confessa, tem vontade de ir para casa. “Depois das imagens que vi ontem, tenho algum receio. Só estou descansada quando estiver em casa“, contou ao Observador a chefe da loja, Teresa Pupo, referindo-se aos confrontos na manifestação do dia anterior, no Porto.

Braços cruzados, estava encostada à porta da chapelaria a ver a manifestação ao longe e comentava com a sua empregada: “Vou fechar a porta não tarda”. Faltavam 10 minutos para as 13h00. Mas quando se ouviu um apelo de um dos manifestantes a pedir para chamarem “toda a gente para o Rossio”, decidiu que não era tarde nem era cedo. “Vou buscar as minhas coisas. Vamos embora”, ordenou Teresa Pupo à sua empregada. Ainda ouviram o hino nacional ecoar das colunas montadas pelos manifestantes, enquanto desligavam as luzes. Mas foi ao som do “Grândola, Vila Morena” que trancaram as portas. “Que tristeza, que tristeza. Mas pronto, se valer de alguma coisa”, desabafa Teresa Pupo, resignada. “Isto é uma coisa a nível mundial”, ainda acrescenta, já de sacos ao ombro, antes de virar costas rumo a casa.

Teresa Pupo teve de recuar cerca de seis anos para se lembrar da última vez que fechou a loja depois do almoço. “Só de há seis anos para cá é que começámos a fechar a loja às 18h00”, contou ao Observador, explicando que essa decisão foi motivada pelo turismo. O impacto da pandemia no negócio já se fazia sentir antes deste fim-de-semana, o primeiro com recolhimento obrigatório às 13h00. “Nós trabalhamos muito com turistas. Não havendo turistas isto vai logo abaixo”, explicou. Mas acredita que o facto de ter de fechar às 13h00 vai trazer um impacto maior. “Ao sábado até se funcionava muito bem, já depois da pandemia. Só que hoje, zero. Quem é que vem para a Baixa, sabendo que à uma da tarde tem de ficar em casa?“, questiona.