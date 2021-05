O posto de Hélder é um de apenas dois que estão abertos naquela avenida junto ao rio Arade. Ao lado, há pelo menos cinco, também eles dedicados a viagens às grutas, com as janelas completamente fechadas. A de Hélder só abriu na segunda-feira. “Estávamos à espera da chegada dos turistas de que se fala. Mas não se nota nada”, atira. Ainda assim, a manhã foi “de sorte”: conseguiu seis clientes, entre franceses e romenos. E a tarde? “Está a ser um desastre”.

A empresa tem ao dispor duas embarcações. Uma delas mais tradicional, com capacidade para 28 pessoas, mas que, devido às regras da pandemia (a lotação tem de estar a 70%), apenas pode levar 18. “Parece os moliceiros de Aveiro, mas é uma embarcação típica da região de Lisboa que foi trazida para o Algarve para fazer o transporte de frutos secos e laranjas, de Silves para Portimão. Antigamente tinha um mastro, só que como há muitas pontes daqui a Silves tiveram de o cortar. Acabámos por adaptá-lo para os passeios”, conta. Com a fraca procura, este barco nem está a ser usado. “Neste momento, não é rentável sair. Poderá ser a partir das 10, 12 pessoas, mas ainda não temos esse número de clientes”.

É outro, mais pequeno e menos tradicional, um semi-rígido, com capacidade para 18 e que só pode transportar 12, o único em atividade. E ao qual se juntaram os seis clientes que conseguiu angariar. “Conseguimos sair com a lotação máxima permitida de manhã. Foi hoje a primeira vez“. Uma primeira vez desde que, em outubro, fecharam portas. “O que trabalhámos no ano passado foi uma coisa mínima. Tivemos uma quebra de procura de 80%“, lembra. Este ano, a expectativa é de que o final de maio e o início de junho tragam mais turistas, que ainda teimam em não aparecer por ali. O barco que saiu à tarde, só levava cinco pessoas.

Apesar do calor, a praia está vazia. Muito hotéis continuam fechados

O cenário traçado pelos comerciantes, proprietários e trabalhadores com quem o Observador falou não diverge muito: as notícias de que esta semana chegariam ao Algarve 5.000 britânicos por dia, com as companhias aéreas a reforçar voos e os operadores turísticos os charters, são positivas, mas os efeitos práticos ainda pouco se notam. “Se calhar foram para Lagos, Vilamoura [onde, como o Observador escreveu, não chegam para encher esplanadas]. Aqui na Praia da Rocha não chegaram muitos ainda“.

Maria do Carmo, 61 anos, está sentada à espera de clientes no Quiosque da Praia da Rocha, o primeiro antes de se descer para o areal, e que gere há 37 anos (o marido há mais tempo, há 55). Antes das obras de 2007, “era o quiosque mais antigo da Praia da Rocha”. Os turistas vão entrando, compram pouco: “Uns chapéuzinhos, bonés, protetores solares até vão alguns. Fora disso não é assim nada demais. Uma toalhinha ou outra, uns chinelos.” Por vezes, é preciso lembrá-los das regras. “Recebi uns franceses que não traziam máscara e eu tive os de chamar à atenção. Isto agora é um castigo. A senhora disse que já tinham sido vacinados e que por isso achavam que não precisavam, mas tive de explicar que não podia ser.”

O anúncio da chegada aos milhares dos turistas levou muitos negócios a reabrirem, na esperança de retomar atividade. Mas muitos outros mantiveram-se encerrados e só planeiam abrir no final do mês (altura em que os britânicos têm um período de férias escolares intercalares) ou junho. À frente do Quiosque está um exemplo disso: um hotel fechado, que só abre no início de junho. Algumas ruas à frente outro. “Olha-se para a praia e vê-se que está vazia e até está calor“, lamenta Maria do Carmo.

O relato do presidente executivo do Grupo Pestana, ao Observador, também revela essa tendência: dos nove hotéis que o grupo tem no Algarve só dois estão abertos, e um deles só reabriu esta semana. O outro está com uma lotação de 50% — “num maio normal, estaria nos 70%” —, sendo que 80% dos hóspedes são portugueses. “Para a semana abrimos um terceiro e, em junho, abrimos mais três.” Em maio de anos pré-pandemia, já estaria tudo aberto.

O que a última semana mudou foi o volume de reservas. “De dia 7 a 17 evoluíram muitíssimo bem, quer no mercado inglês, quer no nacional. Houve um aumento exponencial porque partimos quase do zero”, diz José Theotónio. O grupo passou de uma semana com reservas a encaixar um milhão de euros, para outra em que já representam 10 milhões de euros. Essas reservas são para final de maio e junho (40%) e de julho a setembro (60%). Nalguns hotéis, para esses meses de verão, a taxa de ocupação já vai nos “60,70%”, enquanto que noutros está ainda “à volta dos 30%, 40%”.

Maio está ainda muito longe do que se verificava em anos anteriores. “Ontem chegaram 5 mil turistas a Portugal. Obviamente é muito bom porque não estava a chegar quase ninguém. Em 2019, 2018, 2017, numa segunda-feira de maio, chegavam à volta de 50 mil por dia. Era muito bom.”