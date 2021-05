Desta vez, com o Sporting à beira de ser campeão e com datas a ser apontadas como possibilidade diariamente nos media, nenhum representante da DGS ou do Ministério da Saúde comentou o assunto previamente. Na semana passada, apenas quinta-feira à noite, o secretário de Estado do Desporto abordou o assunto a dizer que estava a tratar com as polícias e o Sporting. E na sexta-feira, depois de da Câmara Municipal de Lisboa ter sido dito que se tratava de uma questão policial, Fernando Medina (que vai receber os campeões dia 20) acabou por garantir que estava a trabalhar para que os festejos “ocorressem em condições de segurança física, mas também segurança sanitária”, e disse existir “uma grande preocupação” para não ser dado “um passo atrás” em relação à gestão da pandemia”, daí estarem a tentar “evitar aglomerações e pontos de grande concentração de pessoas”, pelo que iam ser “desenhados os modelos”, que a seu tempo divulgariam.

Esta terça-feira, a única recomendação feita por parte da DGS surgiu perto das 20h, a cerca de meia-hora do início do jogo em Alvalade e quando já milhares de adeptos leoninos estavam na rua há várias horas. “Neste sentido, tendo em conta o risco acrescido para a saúde pública que estas eventuais celebrações podem representar, a DGS emitiu um conjunto de recomendações para as autoridades locais e forças policiais”, podia ler-se na nota enviada à Lusa, onde o organismo não deixava de garantir que participou num “conjunto de reuniões” com a autarquia lisboeta e o Ministério da Administração Interna sobre a possível aglomeração de adeptos do Sporting na noite desta terça-feira.

Do lado da PSP, e excetuando as declarações não oficiais que foram sendo feitas, a única conferência de imprensa aconteceu durante a tarde também de terça-feira, a poucas horas do início do jogo do Sporting contra o Boavista — e, novamente, quando já milhares de pessoas estavam nas ruas e junto ao estádio. As autoridades recordaram apenas que os ajuntamentos seriam dispersados e que o consumo de álcool na via pública era proibido, para além de terem aconselhado os adeptos a festejar em casa ou num único local. Antes, ao Observador, o Comissário Artur Serafim já tinha adiantado que existiam equipas da PSP de prevenção, prontas para reforçar o dispositivo policial montado se assim fosse necessário. Algo que acabou por acontecer, tanto em Alvalade como junto ao Marquês de Pombal.

O FC Porto nem sequer foi à varanda do Dragão

Por fim, a festa em si. Quando o FC Porto venceu o Sporting, em pleno Dragão, e reconquistou a Primeira Liga, já se sabia à partida que jogadores e adeptos não celebrariam em conjunto. A equipa levantou o troféu em pleno relvado, festejou com cerveja e música à mistura e daí saiu diretamente para o autocarro e para casa, cruzando-se apenas com alguns grupos de apoiantes que permaneceram junto ao estádio para ver a comitiva passar. Os adeptos dos dragões juntaram-se essencialmente na habitual Avenida dos Aliados, onde existiam talvez mais carros do que pessoas a pé, e o primeiro momento de maior tensão aconteceu na Alameda do Dragão, quando um grupo associado a uma claque organizada tentou invadir esse espaço e foi travado pelas autoridades presentes no local.