Na prática, aquilo que se pode exigir às vacinas atualmente em distribuição não é que bloqueiem a transmissão, mas que impeçam a doença. Por outras palavras, uma pessoa vacinada não fica isenta de contrair o coronavírus, mas tem uma enormíssima probabilidade de ser assintomático e de nem sequer dar pelo facto de ter estado infetado. Os resultados dos ensaios clínicos das vacinas, bem como as primeiras observações dos efeitos das campanhas de vacinação, incluindo em Portugal, mostram que a administração do imunizante está a ser eficaz no que toca ao controlo da doença. Porém, um problema mantém-se: um infetado, mesmo assintomático, pode transmitir o vírus, o que cria um obstáculo à imunidade de grupo.

“A imunidade de grupo só é relevante se tivermos uma vacina que bloqueie a transmissão”, disse à Nature a bióloga e matemática Shweta Bansal. “Se não tivermos, então a única maneira de alcançar a imunidade de grupo na população é dar a toda a gente a vacina.”

Embora ainda haja poucos dados sobre a capacidade das vacinas atuais para bloquear o contágio, alguns pedaços de informação extraídos dos ensaios clínicos mostram como há esperança de que as vacinas possam ser relativamente eficazes nesse campo. O exemplo mais notável é o da farmacêutica Moderna, que durante o ensaio clínico testou todos os participantes no momento em que receberam a segunda dose. Nessa ronda de testes, foi detetada uma queda de dois terços no número de infetados assintomáticos no grupo que fora vacinado com a primeira dose, em comparação com o grupo de controlo, que recebera um placebo.

Embora esta conclusão seja baseada apenas em dois testes com um mês de diferença (o que significa que há casos positivos que podem ter escapado ao controlo), trata-se de um sinal de que a vacina da Moderna não se limita a impedir a doença em pessoas infetadas, mas pode mesmo reduzir os contágios. Outras farmacêuticas envolvidas na produção de vacinas, incluindo a AstraZeneca, também realizaram testes aos participantes durante o ensaio clínico e registaram uma queda nos casos de infetados assintomáticos.

Enquanto não for possível entender qual a real capacidade das vacinas para bloquear o contágio, a mera administração de vacinas não poderá ser interpretada como conduzindo indubitavelmente à imunidade de grupo.

Imunidade nacional não chega

Mas, mesmo admitindo que as vacinas atuais são eficazes no bloqueio do contágio do coronavírus, há outro fator que pode criar obstáculos à imunidade de grupo: as profundas desigualdades no acesso à imunização. Mesmo que uma comunidade esteja maioritariamente vacinada contra o coronavírus, as cidades, as regiões e os países não são bolhas — e a imunidade de grupo só será capaz de levar a pandemia a dissipar-se caso todo o planeta atinja o limiar da imunização.

Claramente, não é isso que está a acontecer. Basta pensar no caso de Israel, o país que lidera a distribuição de vacinas e que esta semana já tinha mais de 60% da sua população com pelo menos uma dose tomada — e onde a vida já praticamente regressou à normalidade pré-pandemia. Porém, Israel é uma ilha no Médio Oriente e todos os países vizinhos estão muitíssimo abaixo daquele nível de vacinação. Na Jordânia, menos de 6% das pessoas receberam uma dose da vacina; no Líbano e na Palestina, essa percentagem não chega a 4%; na Síria e no Egipto, nem chega a 1%.