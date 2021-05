Na Saúde, o desencanto é idêntico. “O PS pode parar de rabear para o lado que lhe dá mais jeito e começar por fazer aquela que é a escolha mais importante de todas neste momento e mais fundamental, investir no futuro do SNS. E essa escolha só se faz à esquerda”, defendeu Bruno Maia, candidato do Bloco à autarquia de Gondomar.

Isabel Pires, deputada do partido, não lhe ficou atrás e criticou a gestão do Governo na CTT, na TAP e na Groundforce. Curiosamente três dossiês que estão nas mãos da grande esperança do Bloco para a futura liderança do PS — Pedro Nuno Santos. “Vai muito mal o PS quando não tem uma política de reversão de privatizações”, lamentou.

A deputada Joana Mortágua, que tem a pasta da Educação no partido, atirou-se igualmente à jugular do Governo. “A geringonça não é uma fama atrás da qual o PS se possa esconder enquanto continua com os negócios do costume, nem um espírito que ilumina e torna aceitáveis orçamentos que não são porque não servem o país. Os limites do PS não são as impossibilidades do país.”

Caberia a Francisco Louçã anunciar o óbvio: para o Bloco de Esquerda, “o PS matou a geringonça em 2019 depois de não ter conseguido poder absoluto”. Curiosamente, e ao contrário de todas as outras vozes do Bloco de Esquerda, foi o único a recuperar a tentação de ser poder que marcou a última convenção.

“Quando a Mariana Mortágua for ministra das Finanças, o Estado não será um porquinho mealheiro”, sonhou o antigo líder do Bloco de Esquerda e um dos grandes pensadores do partido. Programa político ou desejo inconsequente?