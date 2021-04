Uma das terapias que Pedro Carvalho mais recomenda em consulta é o “unfollowing”. Há muito que o nutricionista e professor auxiliar no Instituto Superior da Maia e na Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa abriu guerra às dietas da moda, motivo pelo qual criou um guia para nos defender dos pseudoespecialistas que proliferam nas redes sociais. O novo livro chama-se “O novos mitos que comemos” e chegou ao mercado em meados de abril.

Contrariamente ao que se possa pensar, não é um livro de dietas nem de receitas. Ao longo de quase 300 páginas, o autor aposta em formação nutricional e, recorrendo a várias referências científicas, procura combater a desinformação nutricional que assume protagonismo no palco das redes sociais. Mas esta não é apenas uma chamada de atenção aos influencers e aos instagrammers, que à custa de patrocínios “acabam por promover produtos que não fazem sentido”, mas também aos colegas de profissão.

Os mitos dos superalimentos, do jejum intermitente e até dos produtos biológicos (como pode consultar na caixa informativa mais abaixo) também são abordados e desconstruídos por Pedro Carvalho — no livro e em entrevista. Até porque, afinal, o biológico nem sempre é a melhor escolha: “É completamente impossível alimentar a população mundial à custa de alimentos biológicos. Eles não são melhores do ponto de vista nutricional. (…) Os produtos biológicos podem ser utilizados sem problema nenhum, mas é um capricho e um problema de primeiro mundo. Nada contra, agora não digam que tem de ser tudo biológico e que o biológico é mais saudável”.

O quinto livro do autor está agrupado em seis grandes categorias: os mitos da alimentação e do sistema imunitário (e também da Covid-19); os mitos alimentares do século XXI; os mitos da relação entre alimentação e cancro; os mitos sobre o emagrecimento; os mitos no feminino e os mitos da nutrição desportiva.

Diz que este é um livro para que o leitor se possa proteger dos influencers e das dietas da moda. Quão perigosas podem ser as redes sociais no que à alimentação diz respeito?

As redes sociais podem ser perigosas a vários níveis, em primeiro lugar por darem uma ideia um pouco errada do que realmente são os comportamentos que algumas influencers estão a ter, fundamentalmente do ponto de vista da alimentação — muitas das vezes, são coisas feitas à base de patrocínios, o que pode não corresponder à alimentação real. Às vezes, a pessoa pode ter uma forma física invejável, com bons níveis de massa gorda e bons níveis de massa muscular, o que têm de ver com aquilo que treina e come na generalidade e não necessariamente com a utilização de um qualquer batido detox ou de um qualquer suplemento que se destina à perda de peso. Não há produtos milagrosos a esse nível. Por isso, pode criar uma ideia de que as coisas são fáceis quando, de facto, não são.

Quão comum é encontrar verdades absolutas na redes sociais?

Nas ciências da nutrição não há nenhuma verdade que seja absoluta. Temos é evidências científicas mais do que suficientes para saber que suplementos resultam e que suplementos não resultam, que tipos de dieta podem ou não resultar. Cada pessoa tem o seu metabolismo, o seu perfil genético. Quando estamos a falar de nutrição há sempre uma palavra-chave que é a questão do emagrecimento, por isso, grande parte dos produtos que são promovidos nas redes sociais são para emagrecer. Há algo que do ponto de vista do emagrecimento não conseguimos escapar que é a restrição calórica. Há dietas que podem fazer sucesso, uma pessoa pode ou não fazer jejum, pode tomar muitos outros suplementos, mas a base é essa: independentemente do metabolismo de cada um, e de questões como a menopausa ou de tiróide, por exemplo, há algo ao qual nunca conseguimos escapar [restrição calórica].

É lógico que não existe uma dieta ótima. As redes sociais, sobretudo no que diz respeito à nutrição, criam imagens completamente deturpadas e isso é mau, sobretudo quando vem da parte dos nutricionistas. Quando são influencers ou instagrammers, que estão a ser patrocinados pela marca x ou y, é mau porque estamos a falar de questões de saúde, mas do ponto de vista ético e deontológico não é tão grave como sendo por parte dos próprios profissionais de saúde. Este livro é uma crítica a todos: a influencers e instagrammers, que à custa desses patrocínios acabam por promover produtos que não fazem sentido, mas também a alguns colegas meus que disseminam essa informação e que caem um pouco na armadilha de querer entrar por uma determinada área na nutrição, mais alternativa, e depois promovem ideias que são falsas.