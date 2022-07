Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Até ao dia 7 de julho, Rishi Sunak e Liz Truss estavam do mesmo lado da força — ele responsável pela pasta das finanças no Governo britânico em plena crise económica, ela à frente dos assuntos estrangeiros no mesmo Executivo, enquanto a Europa se debate com uma guerra.

Depois de Boris Johnson ter abandonado a presidência do Partido Conservador, deixando vazia a liderança do Governo do Reino Unido, os dois ex-ministros confrontaram-se na noite desta segunda-feira pela primeira vez na senda para conquistar o voto dos militantes nas eleições de 5 de setembro.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.