Em comparação, o FC Porto não reforçou o meio-campo. Os dragões acabaram a época com Danilo, Uribe e Otávio no setor intermédio, sendo que o primeiro regressou à titularidade face à lesão de Sérgio Oliveira já na retoma. Este último, através de uma regularidade exibicional assinalável e de se ter assumido como um dos líderes da equipa, acabou por conquistar um lugar cativo no onze inicial dos dragões — numa temporada onde pareceu que Danilo nunca conseguiu convencer Sérgio Conceição depois do desentendimento entre os dois ainda numa fase embrionária da época.

Certo é que, e à partida, ambas as equipas terão no meio-campo a alavanca para o resto da equipa. Se o Benfica conta com reforços e uma dinâmica atualizada, o FC Porto pode manter as mesmas estratégias e o entendimento entre os elementos intermédios e os dois laterais, normalmente Corona e Alex Telles, que permanecendo no Dragão (a maior dúvida é para já Telles) são também nomes a ter em conta no processo criativo da equipa. Já Uribe, que na temporada de estreia no campeonato português não conseguiu equilibrar as tarefas defensivas com a comprovada qualidade ofensiva, tem esta época carta branca para delegar nas zonas mais recuadas e arriscar subir no terreno para procurar os golos e as assistências que o trouxeram da América do Sul para a Europa.

Novo treinador vs o mesmo treinador

Mais uma vez, a grande diferença entre Benfica e FC Porto faz-se a partir do que um mudou e do que o outro manteve. Se, nos encarnados, Jorge Jesus substituiu o interino Veríssimo e o efetivo Lage, Sérgio Conceição permaneceu nos dragões e tem ainda contrato até ao final da temporada. Na Luz, a filosofia é agora escrita por alguém que saiu de Portugal com títulos na mala e cruzou o Atlântico para ir conquistar mais — mas que pelo meio e no Sporting teve a prova de que não basta ser Jesus para vencer.