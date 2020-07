Foi em julho de 1995 que Philip Pullman publicou o primeiro volume da trilogia Mundos Paralelos. Pullman tinha-se estreado como autor vinte anos antes, com The Haunted Storm, obra galardoada com o New English Library’s Young Writer’s Award, mas sem ser capaz de alcançar o sucesso de Os Reinos do Norte, volume inaugural de Mundos Paralelos, e dos livros seguintes. No ano da sua publicação, o romance de fantasia recebeu a Carnegie Medal de literatura infantil e, em 1996, o The Guardian Children’s Fiction Award. Elogios que se foram multiplicando ao longo das décadas, ao ponto de a série de Os Reinos do Norte ter sido várias vezes incluída entre as melhores obras literárias em língua inglesa. Já o trabalho de Pullman, considerado uma das figuras mais influentes da cultura britânica, tem sido comparado a autores fundamentais como C. S. Lewis, J. R. R. Tolkien ou Lewis Carroll, comparações com as quais provavelmente discordará — pelo menos nos dois primeiros casos.

Mas não foram apenas os críticos que Os Reinos do Norte conquistou. Quando a história de Lyra, uma rapariga de 12 anos que cresceu no fictício Jordan College, em Oxford, foi publicada, conquistou uma legião de fãs no mundo inteiro (a série já vendeu mais de 18 milhões de cópias em todo o mundo e foi traduzida em mais de 40 línguas, incluindo para português). Publicitada como uma trilogia dirigida aos mais jovens (em Portugal, foi comparada a Harry Potter, talvez numa tentativa de capitalizar o boom dos livros de J.K. Rowling), a complexidade dos temas tratados por Pullman — que vão da filosofia à física quântica, passando pela poesia ou a religião — com uma coerência e fluidez surpreendente, fazem com que Os Reinos do Norte e restantes volumes de Mundos Paralelos possam ser apreciados por qualquer leitor de qualquer idade. Talvez seja esse um dos segredos da eterna popularidade da saga, de que são prova as várias adaptações, teatrais e cinematográficas, feitas desde que foi lançada há 25 anos. A mais recente é uma série produzida pela BBC e HBO, bem recebida pelos críticos.

Mas qual será a verdadeira razão para a longevidade de uma saga que conta já com mais de duas décadas de vida? O que é que existe de tão fascinante no mundo (ou mundos) criado por Philip Pullman, que é tão próximo do nosso e, ao mesmo tempo, tão diferente? E que lições podemos tirar hoje dos seus livros? Falámos com três investigadores (um deles um grande fã de longa data) para tentar perceber o que que leva tantos leitores ao mundo de His Dark Materials.

O Paraíso Perdido, “mas de outra forma”

Philip Pullman começou a trabalhar na trilogia de Mundos Paralelos em 1993, quando ainda era professor, profissão que abandonou em 1996, um ano depois da publicação de Os Reinos do Norte, para se dedicar inteiramente à escrita. Até 1993, o mundo da literatura fantástica era totalmente estranho a Pullman, cuja bibliografia era então composta por alguns romances iniciais, livros infanto-juvenis e três dos quatro volumes da série Sally Lockhart (o último, The Tin Princess, saiu em 1994), passada na época vitoriana. Foi quase por acaso que surgiu a ideia de um livro de fantasia, durante uma conversa sobre projetos futuros com o seu editor de longa data, David Fickling. Quando Flicking lhe perguntou o que ia fazer a seguir, Pullman respondeu que queria escrever o “Paraíso Perdido, mas de outra forma”.