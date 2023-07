Tendo em conta o número e a aleatoriedade dos ataques, as probabilidades até podiam jogar contra a filha mais nova de Ana P., mas a verdade é que a adolescente, de apenas 16 anos, não encaixa no perfil das vítimas do homem que ao longo dos últimos meses tem vindo a gerar o pânico junto de mulheres e jovens na cidade de Lisboa. E não necessariamente por causa da idade — há relatos de outras adolescentes atacadas e até de mulheres agredidas com crianças ao colo ou mesmo grávidas.

Ao contrário da irmã três anos mais velha, que até está a estudar na cidade, a filha mais nova de Ana mora, como ela, em Braga e naquele fatídico domingo de abril em que foi agredida em plena via pública, na zona do Saldanha, só estava na capital de passagem — a irmã tinha lançado um livro de poesia nesse fim de semana e a família tinha ido apoiá-la.

O plano era almoçar, com uma amiga e a filha, também ela estudante universitária em Lisboa, e regressar depois ao norte.

