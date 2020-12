2Portugal participou na 1.ª edição do TIMSS, em 1995, apresentando resultados globais em matemática muito dececionantes para os alunos a frequentar o 4.º ano de escolaridade: 475 pontos. Para se ter uma dimensão do significado daquele valor, os resultados são medidos numa escala de 0 a 1000 pontos, com um valor médio de 500 (e um desvio padrão de 100 pontos). Por outras palavras, valores significativamente abaixo da média, que refletiam a baixa qualidade das aprendizagens dos alunos então, e uma posição relativa, na comparação entre países, que nos deixava bem perto do fim da lista dos cerca de 30 países participantes (nesse ano de escolaridade) justificou, à data, a suspensão da participação nacional no TIMSS.

No regresso de Portugal ao TIMSS, em 2011, 15 anos depois, observa-se um progresso notável, a avaliar pelos resultados globais, quer em matemática quer em ciências: respetivamente 532 e 522 pontos (Figura 1). São valores bem acima da média do estudo, colocando o país numa posição internacional alinhada ou mesmo acima de muitos dos países com os quais em regra nos comparamos, nesta parte mais ocidental da Europa. Se excluirmos os eternos «vencedores» neste campeonato educativo das matemáticas e das ciências, os países do este e sudeste da Ásia, apenas tínhamos à nossa frente 5 países, em matemática, e 8 países, em ciências. É certo que apesar das ausências nas edições entre 1999 e 2007 o país não parou, e entre outras razões, uma aposta forte na qualificação e formação dos professores do 1.º ciclo pode explicar, pelo menos em parte, o sucedido.

Em 2015, Portugal integrava uma lista de 14 países que tinham mostrado uma evolução positiva em matemática (e de 11 países em ciências) durante os 20 anos de aplicação do TIMSS (1995-2015). Porém, se em matemática os resultados continuaram a mostrar uma tendência crescente até 2015, passando de 532 para 541 pontos, em ciências a evolução foi de sentido inverso: observou-se um significativo decréscimo de 522 para 508 pontos. Foi o início de um declínio que se manteve nos 4 anos seguintes, chegando-se a 2019 com uma pontuação em ciências de apenas 504. Matemática «não quis deixar as ciências a sós», e depois do sucesso que se registou com os resultados de 2015, em 2019, observa-se também uma queda muito acentuada de 541 para 525 pontos.

Em suma, se em educação os ganhos de qualidade normalmente se alcançam a pulso, com um enorme esforço e com uma persistência de ações e empenho de todos os principais envolvidos, professores, alunos, famílias, retroceder é algo que não devia, não podia acontecer.

Se considerarmos os resultados desagregados de acordo com as categorias de desempenho dos alunos verificamos também uma significativa perda de valor. O TIMSS agrupa os alunos de acordo com quatro níveis de proficiência: avançado (pontuação igual ou superior a 625 pontos); elevado (entre 550 e 624 pontos); intermédio (entre 475 e 549 pontos); baixo (entre 400 e 474 pontos). Nas figuras 2 e 3 podemos constatar a expressiva perda de valor percentual dos alunos nos níveis avançado e elevado em matemática (entre 2015 e 2019) e em ciências (entre 2011 e 2019). Os alunos com desempenhos abaixo dos 475 pontos aumentaram expressivamente a sua representação, em ambos os casos. Fica assim comprometida, pelos menos nestas duas áreas disciplinares, a aposta numa escola mais equitativa, mais inclusiva, em que a melhoria se deve traduzir num reforço da percentagem de alunos que alcançam níveis de proficiência mais elevados e, em sentido inverso, a percentagem de alunos com desempenhos baixos ou muito baixos deve progressiva e consistentemente diminuir.

3Um outro olhar a que não podemos fugir é o que resulta da análise dos resultados que comparam os desempenhos dos alunos a frequentar o 4.º ano, em 2015, e o 8.º ano, em 2019. Como se observa na figura 4, a queda da pontuação dos alunos em matemática é abissal: os alunos que em 2015 obtiveram 541 no 4º ano, agora ficam-se por uns meros 500 pontos.

É certo que estamos a falar de alunos no 8.º ano, bem mais perto dos que participam no PISA (alunos com 15 anos de idade), e que em 2018 obtiveram uma pontuação de 492 pontos (numa escala com a mesma amplitude, de 0 a 1000 pontos). Ou seja, algo nos deve deixar alerta para o facto de ao longo da escolaridade vivida no 2.º e no 3.º ciclos do ensino básico os nossos alunos em matemática vão demonstrando uma perda muito preocupante das suas capacidades.

Em ciências, observa-se o fenómeno inverso: em 2015, no 4.º ano, a pontuação, que mostrava sinais de declínio face a estudos anteriores, era de 504 pontos, mas no 8.º ano sobe para 519 pontos. Não sendo o momento para aprofundar e explorar possíveis explicações (estes dados ficaram disponíveis para publicação hoje), pode não ser estranho, no caso das ciências, que o facto de ao longo do 1.º ciclo do ensino básico as aprendizagens estarem integradas na área do Estudo do Meio se traduza numa possível sub-representação desta área do saber, tão relevante para a formação dos jovens alunos, tendo em vista os contextos sociais e profissionais em que virão a estar integrados na vida adulta. Mas a conhecida ênfase nas disciplinas de Português e Matemática no 1.º ciclo do ensino básico, relegando para um plano secundário as outras áreas do saber, pode também constituir uma muito provável explicação para o que agora se observa.

Já os resultados, em ciências, no 8.º ano, com uma pontuação bem acima da registada no 4.º ano, poderão entender-se tendo em conta a autonomização desta área do saber a partir do 2.º ciclo, com a presença no currículo da disciplina de Ciências Naturais, a partir do 5.º ano de escolaridade, e também com o aparecimento da disciplina de Físico-química, a partir do 7.º ano de escolaridade.

O mesmo não se poderá dizer no caso da disciplina de matemática, que assume um carácter autónomo desde o início da escolaridade, mantendo-se assim ao longo de todo o percurso escolar dos alunos, sendo mais difícil encontrar uma explicação para o declínio dos resultados dos alunos na passagem do 4.º para o 8.º anos. Temos hoje professores cuja qualidade de formação se foi valorizando aos longo de mais de duas décadas, pelo que outras variáveis poderão ser chamadas a justificar os resultados agora conhecidos.