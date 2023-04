A comunidade de portugueses na Arábia Saudita vive o momento de maior reconhecimento por responsabilidade do embaixador Cristiano Ronaldo. Ainda assim, no país do Médio Oriente existem outras delegações nacionais. No Al Khaleej está Pedro Amaral. O lateral esquerdo, internacional jovem por Portugal formado no Benfica, deixou o Rio Ave no mercado de inverno após quatro temporadas no clube que com que jogou a pré-qualificação da Liga Europa, desceu e subiu de divisão. Com uma rotina que tem mais pontos de interesse à noite do que durante o dia e em pleno Ramadão, Pedro Amaral vive um período de adaptação a um campeonato que, admite, tem condições para se tornar num dos melhores do mundo.

Já te habituaste a viver num país que pára cinco vezes por dia para rezas?

Ao contrário do que se diz muito na Europa, e eu próprio tinha essa ideia sobre o contexto aqui no Médio Oriente, não é bem parar. Têm as horas das rezas, mas quando chega à hora do treino, por exemplo, nunca temos que parar para rezar. Encontramos sempre um meio-termo em relação a horários para eles poderem ter as suas rotinas sem que isso interfira no trabalho. É perfeitamente adaptável. Estou muito contente de estar aqui e habituado a esta rotina. As coisas aqui acabaram por me surpreender bastante. Nós respeitamos muito a cultura dos próprios árabes.

É a tua primeira vez fora da Europa. Tens que te habituar a lidar com aspetos culturais bastante diferentes. Agora estão no Ramadão…

O Ramadão é uma nova experiência dentro da nova experiência que já tenho. A minha rotina mudou do dia para a noite, literalmente. Com o Ramadão, as horas são diferentes, porque os árabes têm que estar o dia todo sem comer e beber, então os nossos treinos são ainda um pouco mais tarde. Somos profissionais, temos que nos adaptar a isso. Faz parte da cultura, temos que respeitar.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.