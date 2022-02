Os textos e a vida de Mário Domingues, um precursor da afirmação negra em Portugal

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A apresentação decorreu no dia em que passaram 49 anos sobre o assassinato de Amílcar Cabral. Se era coincidência ou não, ninguém o referiu. Estávamos em volta dos seis expositores colocados no espaço à direita da sala de referência da Biblioteca Nacional, ao Campo Grande, para ouvir o investigador José Luís Garcia falar sobre Mário Domingues, no final de tarde do último dia 20.

Se a chamada geração de intelectuais negros, de ideais anti-colonialistas e já anti-fascistas, de traça marxista-leninista, que nos anos 40 vieram para a metrópole estudar nas universidades e fizeram parte da Casa dos Estudantes do Império, como foram os casos do guineense Amílcar Cabral, fundador do PAIGC, e dos angolanos Agostinho Neto e Mário Pinto de Andrade, criadores do MPLA, não são nomes estranhos ao conhecimento geral, já Mário Domingues ninguém sabe quem é. A Fundação para a Ciência e Tecnologia recusou financiar o projeto de investigação para aprofundar ainda mais a sua vida e obra e a Fundação Calouste Gulbenkian não viu interesse em custear a digitalização de documentos.

Mário José Domingues (1899-1977) foi o precursor da afirmação negra em Portugal, uma das figuras mais sagazes e vanguardistas do seu tempo. Com 19 anos e jornalista de profissão, escrevia o artigo “Colonização” para o diário A Batalha, e, dois meses antes, já havia publicado no vespertino Avante um texto sobre a igualdade de género, intitulado “E a Mulher?”, onde reprovava o que dizia ser a subserviência a que a mulher estava votada. Era um universalista e um humanista. Estava ligado aos movimentos anarco-sindicalistas da época — estávamos na Primeira República — assim como ao ativismo negro em Portugal e no mundo.

▲ A capa de "A Afirmação Negra e a Questão Colonial", de Mário Domingues (Tinta da China)

A exposição, intitulada “Mário Domingues. Anarquista, Cronista e Escritor da Cor Negra”, que poderá ser vista até 28 de março, é composta por fotografias, cartas e recortes de imprensa com artigos deste autor. Podemos olhar para alguns dos seus livros, também – a Biblioteca Nacional tem as suas obras todas. Num dos expositores, sobressai um conjunto de fotografias. Repórter, negro, Mário Domingues fez-se passar por condições marginais para poder escrever sobre elas. Fez reportagens em que contava a experiência de ser mendigo, que intitulou de “Um jornalista na Mitra”; outras em que conseguiu fazer-se passar por prisioneiro, como reportou em “No Limoeiro” e em “Na Cadeia da Relação do Porto”, todas elas escritas para o semanário Detective. Visitou bairros desafortunados e escreveu sobre a pobreza. Numa das fotos, vemos Domingues, de fato e gravata, em contraste com mulheres de vestidos de chita, pés descalços, à porta daquilo a que chamavam casa.

Os textos dedicados à questão da colonização e do racismo, compreendidos em 1919 e 1928, José Luís Garcia, sociólogo, professor no Instituto das Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, reuniu-os em livro, editado pela Tinta da China, sob o título Mário Domingues – A Afirmação Negra e a Questão Colonial, que será apresentado no dia 10 de fevereiro, num colóquio a acontecer também na Biblioteca Nacional, que contará com a participação dos académicos Cláudia Castelo, José Neves, Tânia Alves e Víctor Barros.

Foi este último, historiador na Universidade Nova de Lisboa, quem fez já pontes com comunidades negras e imigrantes, tendo proposto a José Luís Garcia levarem a exposição em itinerância a associações como a Moinho da Juventude, na Cova da Moura.