Se tem uma criança em casa e vai vaciná-la nas próximas semanas contra a Covid-19, este texto é para si. E para ela. Há dois truques mágicos: não olhar e não fazer força nos braços. Claro que uma agulha com meio milímetro de espessura pode ser intimidante — e preparem-se: a picada pode mesmo custar um bocadinho. Só que tudo passa muito depressa: vejam o exemplo do Lourenço, um rapaz de 11 anos que nem conseguia descontrair os braços de tão nervoso que estava.

Nem mesmo conversar sobre o cão Brel, um labrador, ou dar a mão à mãe ajudou o Lourenço a acalmar. Mas até ele ficou admirado porque, afinal, tudo foi mais fácil do que pensava. Sentou-se na cadeira num dos postos do Centro de Vacinação de Lisboa, no Parque das Nações, arregaçou a manga do braço esquerdo, fez o truque de olhar para o lado e, quando se deu conta, já tinha apanhado a primeira dose contra a Covid-19.

A segunda só mesmo a 5 de fevereiro porque as crianças têm de esperar seis semanas, enquanto os jovens e adultos só precisam de esperar três. Mas agora não há nada a temer: “É uma picadinha de abelha”, desvalorizou Lourenço, desta vez com uma voz mais animada e com um sorriso nos olhos. A melhor parte é que assim, quando estiver com os avós no Natal, já se pode preocupar um bocadinho menos. E como prémio de bom comportamento, recebeu um pacote de gomas.

A experiência repetiu-se com Cecília, 11 anos, que chegou pela mão do pai ao centro de vacinação e na companhia da irmã mais nova, Marina, de oito anos. Marina, que trouxe a boneca Letícia no colo, não foi vacinada este sábado: vai esperar pelo fim de semana reservado à sua idade — o primeiro de 2022. Cecília nem disse precisou: bastou-lhe a companhia do pai, Rui de Almeida Júnior, para ultrapassar o nervosismo da seringa. Nem Rui, nem qualquer dos pais abordados pelo Observador hesitaram em trazer os filhos à vacinação: “Temos de proteger as crianças, a nós mesmos e aos outros”.

Claro que estes truques não funcionam com toda a gente. Fernando tem nove anos e foi com a irmã gémea, Sónia, tomar a vacina durante a manhã. As experiências não podiam ter sido mais diferentes: ela só precisou de levar consigo a coleção de capas de telemóvel para se sentir mais calma, ele até se escondeu, encolhido, junto à entrada para o posto de vacinação e não conteve as lágrimas. A pica, levada ao colo da mãe, passou num ápice e Fernando até recebeu uma boa notícia: como já teve Covid-19, ao contrário da irmã, já nem ia precisar de regressar para uma segunda dose.

Foi assim com a maioria das crianças que passaram esta manhã no Centro de Vacinação de Lisboa. Só um caso foi especialmente alarmante e motivou a intervenção dos profissionais de saúde: um rapaz, doente psiquiátrico, que desenvolveu uma crise de ansiedade quando viu a agulha da vacina. Os gritos ecoavam pelo centro de vacinação quando Graça Freitas, diretora-geral da saúde, deambulava de posto em posto para dar uma palavra de alento às crianças e outra de agradecimento aos pais.

Graça Freitas não estava no centro de vacinação como dirigente da Direção-Geral da Saúde (DGS): em conversa com o Observador, explicou que tinha ido visitar a FIL a título particular para “agradecer aos profissionais que estão a trabalhar há dias e dias e que o fazem com tanto rigor, boa vontade e profissionalismo”: “É muito importante também agradecer às crianças e aos pais que aqui vieram por se terem vacinado e por se estarem a vacinar”.

E também foi como avó. A avó Graça tem duas netas, gémeas com quase seis anos, e está “ansiosa” para que chegue o dia de também elas serem vacinadas contra a Covid-19: “Ser avó também ajuda e estou ansiosa para que chegue o dia das minhas netas”, admitiu depois de a conversa com o Observador ter sido interrompida por uma mãe que quis tirar uma fotografia com a diretora-geral da saúde. Enquanto não chega a vez das netas, Graça Freitas vai ajudando outras crianças a ultrapassar o nervosismo. Por isso, quando reparou no desassossego numa delas ao ouvir o pânico de outra, aconselhou: “Pensa em coisas boas, pensa nas férias e nos presentes de Natal”.

O Natal foi a linha condutora para transformar o centro de vacinação num lugar mais agradável para os mais novos. Fez-se uma árvore de Natal na zona de recobro e, em vez de presentes, deixaram-se atividades sugeridas pela Proteção Civil para as crianças, como sopa de letras sobre sismos e desenhos animados com a mascote Tinoni. Ao Observador, Guilherme Frazão, diretor executivo do ACES Central, faz um “balanço bastante positivo” do ato vacinal na FIL, em Lisboa, e diz que as coisas estão a decorrer “forma regular sem constrangimentos”.

Só os primeiros dez minutos após a abertura de portas, às nove da manhã, foram mais agitadas: era preciso orientar as famílias para a zona do secretariado, onde todos os funcionários usavam gorros de Natal e bandoletes festivas, daí para os postos de vacinação e depois para a zona do recobro. “Claro que as crianças são um grupo etário que nos demora mais algum tempo pelas particularidades e pelo tempo que temos de dispor para preparar a criança para a vacinação”, admitiu Guilherme Frazão. Mas ninguém se alongava em nenhuma parte do processo.

Vacinação para as crianças com pelo menos 5 anos que apareceram

Na primeira hora do primeiro dia de vacinação das crianças foram inoculadas 500 crianças neste centro de vacinação, tantas que se abriu a modalidade Casa Aberta para receber as que nunca se chegaram a inscrever no site do Serviço Nacional de Saúde. Às 11h30, o número já passava as 1.250. Tudo “flui sem problemas e daí estar a ser cumprido tudo aquilo que estava agendado sem esperas”, descreve Guilherme Frazão. A tranquilidade repete-se no Centro de Vacinação da Ajuda, onde se vacinaram 600 crianças durante toda a manhã — mais do que as 500 que estavam inscritas, apesar de mais de 100 terem faltado à marcação.

Aqui, tal como na FIL, apesar de o fim de semana ter sido especialmente reservado para as crianças entre os nove e os 11 anos, os enfermeiros decidiram vacinar quaisquer outras com pelo menos cinco anos que por lá passassem com as famílias. Mesmo com o alargamento inesperado, o pavilhão desportivo da Ajuda estava dominado por postos de vacinação vazios e cadeiras de plásticos frias: às 15h30 só seis famílias estavam no recobro após a vacinação, com as crianças a brincarem com balões oferecidos por Mães Natal.

De acordo com os últimos dados dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, até às 10h de sexta-feira, 77 mil crianças ficaram inscritas para serem inoculadas em todo o país só neste fim de semana, 25% das que estão incluídas na faixa etária dos cinco aos 11 anos, onde avança agora a vacinação contra a Covid-19. Os esforços de vacinação continuam este domingo, com o ACES de Lisboa Central a pretender ultrapassar as 4.000 doses administradas ao longo do fim de semana só na FIL.