No Natal, houve por fim uma pausa na digressão, e Kurt e Courtney foram ao Arizona, para passarem quatro dias no exclusivo Canyon Ranch Spa, na periferia de Tucson. Como presente de Natal, Courtney ofereceu a Kurt, em vídeo, uma série pela qual ele era fascinado: The Civil War [A Guerra Civil], de Ken Burns. Durante a estada no spa, Kurt tentou fazer uma desintoxicação de drogas controlada por si próprio, e todos os dias visitava o Dr. Daniel Baker, o terapeuta residente. A opinião do clínico quanto ao problema de Kurt marcou-o muito para lá daquele fim de semana prolongado. Baker disse-lhe que a dependência chegara a um ponto que o obrigava a manter-se sóbrio; o contrário significaria a morte. Já muitas outras pessoas lhe tinham feito a mesma recomendação, mas, naquele dia, ele pareceu levá-la a sério.

Uma pausa para refletir

A diferença entre a sobriedade e a intoxicação nunca ficou tão patente como no dia 30 de dezembro, quando os Nirvana deram um concerto no Great Western Forum, perto de Los Angeles. O realizador Dave Markey estava a filmar aquela noite e, ao ver uma demonstração de embriaguez tão extrema, desligou a câmara por piedade. Dessa vez, quem se encontrava num estado lastimável não era Kurt, mas Eddie Van Halen. Nos bastidores, bêbado e de joelhos, o famoso guitarrista implorava a Krist para improvisar com os Nirvana. Kurt chegou entretanto e viu o seu herói de outrora em colapso à sua frente, com os lábios franzidos, qual Dean Martin bêbado numa má paródia dos Rat Pack. “Não, não podes tocar connosco”, anunciou Kurt com firmeza. “Não temos guitarras a mais.”

Van Halen não percebeu aquela mentira óbvia e apontou para Pat Smear, aos gritos: “Bom, então deixem-me tocar com a guitarra do mexicano. Ele é o quê? Mexicano? Preto?” Kurt não queria acreditar. “O Eddie começou com umas graçolas racistas e homofóbicas, típicas de bimbo”, conta Dave Markey. “Foi surreal.” Kurt ficou furioso, mas por fim lá arranjou uma resposta à altura: “Pensando melhor, podes tocar”, prometeu. “Vai para o palco depois do nosso encore e atua sozinho!” Disto isto, saiu disparado.

Com 1993 a terminar, Kurt escreveu inúmeras reflexões sobre o significado do ano que passara. Enviou uma carta à revista The Advocate, a agradecer a publicação da sua entrevista, aproveitando para enumerar as suas conquistas: “Foi um ano produtivo. Os Nirvana terminaram mais um álbum (do qual estamos muito orgulhosos, embora tenhamos levado com muita merda de pessoas que diziam — antes do lançamento — que íamos cometer ‘suicídio comercial’). E a minha filha Frances, na sua alegria angelical, ensinou-me a ser mais tolerante com a humanidade.”

Escreveu também uma carta, nunca enviada, a Tobi Vail, que ainda alimentava a esperança de ir para a frente com o projeto de gravação que tantas vezes tinham discutido. Essa atitude convenceu Kurt — ainda magoado com a “tampa” que levara — de que Tobi só estava interessada nele para projetar a própria carreira. O tom da carta era amargo: “Faz-te pagar enquanto ainda és bonita, enquanto te veem ter sucesso, e eles queimam-te.” Referindo-se a In Utero, declarou: “Nenhuma das canções deste disco é sobre ti. Não, não sou teu namorado. Não, não escrevo canções sobre ti, à exceção de ‘Lounge Act’, que só toco quando a minha mulher não está.” No âmago da raiva de Kurt estava a mágoa profunda que ainda sentia devido à rejeição dela, e não foram as únicas palavras acutilantes que Kurt lhe dirigiu. Noutra carta não enviada, atacou Tobi, Calvin e a cidade de Olympia:

No ano passado ganhei uns cinco milhões de dólares, mas não vou dar um cêntimo furado àquele cabrão elitista do Calvin Johnson. Nem pensar! Colaborei com um dos meus ídolos, William Burroughs, e é impossível sentir-me mais fixe. Saí de Los Angeles durante um ano e, quando regressei, descobri que três dos meus melhores amigos se tinham viciado completamente em heroína. Aprendi a detestar o riot grrrl, movimento que testemunhei ainda na fase de conceção por andar a foder a miúda que publicou o primeiro fanzine grrrl. Só que, agora, ela anda a aproveitar-se de ter fodido comigo. Não de maneira muito descarada, mas suficiente para eu me sentir explorado. Não faz mal, porque, há uns anos, escolhi deixar-me explorar por homens brancos do mundo empresarial, e adoro. Sabe bem. E não vou doar o caralho de um dólar ao cabrão do regime indie, que é fascista e indigente. Que passem fome. Que comam vinil. Ele que fique com as migalhas todas. Vou poder vender este meu cu inapto e banal durante anos, graças ao meu estatuto de culto.

No início de janeiro, Kurt e Courtney mudaram-se para o número 171 de Lake Washington Boulevard East, na zona chique de Denny-Blaine, um dos bairros mais antigos e exclusivos de Seattle. A casa ficava ao cimo de uma colina, numa área de propriedades luxuosas com vista para o lago Washington e mansões majestosas da viragem do século XX. A casa em frente da deles ostentava um sinal que dizia “não estacionar” em francês, e tinham como vizinho do lado Howard Schultz, o administrador da Starbucks. Peter Buck, dos R.E.M., vivia a um quarteirão de distância, e ele e os Cobains eram a exceção naquele bairro ocupado por herdeiros de famílias endinheiradas, matronas da alta sociedade e pelo tipo de pessoas que dão nome a edifícios públicos.

A casa dos Cobains fora construída, em 1902, por Elbert Blaine — a quem o nome do bairro alude —, que reservou para si a melhor e mais generosa porção de terreno: tinha quase três mil metros quadrados e um exuberante jardim com rododendros, bordos-japoneses, cornisos, cicutas e árvores de magnólia. Era uma propriedade deslumbrante, embora com uma particularidade estranha: o facto de ser contígua a um pequeno parque urbano tornava-a mais exposta do que muitas das casas do bairro.

A casa nova e o que ela revelava dos Cobain

A casa propriamente dita era um monólito com mais de 700 metros quadrados, três pisos, cinco lareiras e cinco quartos. Com empenas ornamentadas e telhas cinzentas, encaixava melhor na costa do Maine, onde podia servir de residência de férias a um antigo presidente. Como acontece em casas muito grandes e antigas, havia muitas correntes de ar. No entanto, a cozinha era bastante acolhedora — fora profundamente remodelada e tinha um frigorífico em aço inoxidável Traulson, um forno Thermador e pavimento em carvalho. O piso principal dispunha de uma sala de estar, uma sala de jantar, uma cozinha e um escritório, que se transformou no quarto do cuidador Cali. No primeiro andar ficavam o quarto de Frances, dois quartos de hóspedes e a suite principal, com vista para o lago. O piso de cima era composto por um grande sótão não aquecido, ao passo que a cave dispunha de outro quarto e de inúmeros arrumos cavernosos e mal iluminados. Os Cobains pagaram um milhão e trezentos mil dólares pela casa; o empréstimo acordado com a Chase Manhattan foi no valor de um milhão, com uma mensalidade de sete mil dólares e despesas associadas de dez mil anuais. Nas traseiras, havia anexos independentes, incluindo uma estufa e uma garagem. O Valiant de Kurt — outrora o seu único abrigo — depressa encontrou lugar na garagem.

Cada membro da família encontrou um canto da casa a que chamar seu: o jardim a norte tornou-se o recreio de Frances, a que não faltava o seu próprio parque infantil; a coleção de chávenas de Courtney passou a estar exposta na cozinha, enquanto o seu sortido de lingerie encheu um roupeiro no quarto; a cave tornou-se o armazém de todos os discos de ouro de Kurt, que não estavam expostos, apenas amontoados. Num recanto interior no piso principal, de pé, havia um manequim completamente vestido que se assemelhava a uma sentinela estranha e cadavérica. Kurt não era apreciador de espaços amplos; por isso, a sua parte preferida da casa era o closet contíguo ao quarto principal, onde tocava guitarra.