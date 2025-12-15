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Os vencedores dos Prémios dos Fundos Europeus são…

O evento realizou-se entre os dias 3 e 5 de dezembro, durante a 2.ª edição da Mostra dos Fundos Europeus.

O Convento de São Francisco, em Coimbra, foi palco da primeira edição dos Prémios dos Fundos Europeus 2025. A iniciativa, promovida pela Agência para o Desenvolvimento e Coesão no âmbito da Rede de Comunicação do Portugal 2030, tem como objetivo demonstrar o impacto de projetos apoiados pelos fundos europeus no desenvolvimento social, económico e ambiental do país.

A concurso estavam cinco categorias – Portugal + Inteligente, Portugal + Verde, Portugal + Conectado, Portugal + Social e Portugal + Próximo dos Cidadãos – que receberam, ao todo, 213 candidaturas submetidas por diversas entidades sediadas de norte a sul do país. Dessas, 25 passaram à fase final, tendo apresentado os seus projetos em pitches durante o evento.

Cinco prémios para cinco projetos inovadores

O Município de Leira venceu o galardão de Portugal + Inteligente pelo projeto CIMRLEIRIA.06.13 – Sistema de Informação em Tempo Real, que veio introduzir soluções digitais que otimizam a mobilidade urbana e melhoram a qualidade de vida dos cidadãos. Cofinanciado pelo Centro 2020 e suportado por uma Plataforma de Gestão Integrada, este sistema oferece acesso imediato a informações sobre transportes públicos, estacionamento e mobilidade sustentável.

Na categoria Portugal + Verde, o vencedor foi a Extensão do Metro do Porto: Linha Amarela (Santo Ovídio – Vila D’Este), que concretizou um investimento estratégico em mobilidade urbana sustentável, com o apoio do PO SEUR (Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos). A extensão inclui três novas estações e um Parque de Material e Oficina, melhorando significativamente o acesso dos cidadãos a serviços essenciais.

Já o prémio de Portugal + Conectado foi atribuído à Statio.Databox e à sua solução, que tem o potencial de revolucionar a manutenção de frotas. Também cofinanciado pelo Centro 2020, este equipamento compatível com qualquer veículo utiliza a Inteligência Artificial para analisar dados em tempo real e antecipar falhas em componentes críticos, evitando paragens inesperadas e reduzindo custos operacionais. Esta tecnologia portuguesa, que já foi adotada por mais de 13 mil veículos na Europa, permite aos transportes públicos e de carga abandonar o modelo reativo de manutenção para adotar uma abordagem preditiva, mas eficiente e sustentável. Além do impacto tecnológico, o projeto gerou empregos qualificados em várias áreas, reforçando a base de inovação da região Centro e da Europa.

Na categoria Portugal + Social, foi distinguida a Associação Dignitude pelo Programa abem: Rede Solidária do Medicamento. Este programa garante que nenhum cidadão fica sem medicamentos essenciais por falta de capacidade financeira. Criado com o apoio do PO ISE (Programa Operacional Inclusão Social e Emprego), o projeto conseguiu reunir uma rede que envolve autarquias, entidades sociais e farmácias, permitindo aos beneficiários aceder gratuitamente a medicamentos comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde.

Por fim, o vencedor da categoria Portugal + Próximo dos Cidadãos foi o Projeto Fundão MEDEIA, criado pelo Município do Fundão, e composto por uma rede de mediadores locais que promove a integração de migrantes, requerentes de proteção internacional e da comunidade cigana. Através de iniciativas como “Escola-te!”, “Educação Intercultural” e “Medeia Trabalho” o projeto, financiado pelo PO ISE, desenvolveu respostas concretas nas áreas da educação, emprego, saúde e cidadania inclusiva.

Além destas cinco categorias, foi ainda atribuído o Prémio do Público, que contou com mais de 70 mil votos, ao Sistema de Videovigilância e Deteção Automática de Incêndios como Componente de Apoio à Decisão, dinamizado pela Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria com o apoio do PO SEUR.

Durante a atribuição dos Prémios, houve também espaço para várias menções honrosas: Smart Farm 4.0 – Soluções inteligentes para uma agricultura sustentável, preditiva e autónoma, Centro de Negócios da Indústria Aeronáutica e Aeroespacial em Ponte de Sor, ECOGRES – Cerâmica Ecológica, Ponte 516 Arouca e Estrutura Residencial e Centro de Dia Alzheimer e outras Demências de Castro Marim foram os projetos destacados.

Saiba mais sobre cada um dos projetos no site dos Prémios Fundos Europeu e fique atento à segunda edição, que será lançada em breve.

Proponha uma correção, sugira uma pista: obslab@observador.pt

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