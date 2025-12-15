Os vencedores dos Prémios dos Fundos Europeus são…

O Convento de São Francisco, em Coimbra, foi palco da primeira edição dos Prémios dos Fundos Europeus 2025. A iniciativa, promovida pela Agência para o Desenvolvimento e Coesão no âmbito da Rede de Comunicação do Portugal 2030, tem como objetivo demonstrar o impacto de projetos apoiados pelos fundos europeus no desenvolvimento social, económico e ambiental do país.
A concurso estavam cinco categorias – Portugal + Inteligente, Portugal + Verde, Portugal + Conectado, Portugal + Social e Portugal + Próximo dos Cidadãos – que receberam, ao todo, 213 candidaturas submetidas por diversas entidades sediadas de norte a sul do país. Dessas, 25 passaram à fase final, tendo apresentado os seus projetos em pitches durante o evento.
Cinco prémios para cinco projetos inovadores
Além destas cinco categorias, foi ainda atribuído o Prémio do Público, que contou com mais de 70 mil votos, ao Sistema de Videovigilância e Deteção Automática de Incêndios como Componente de Apoio à Decisão, dinamizado pela Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria com o apoio do PO SEUR.
Durante a atribuição dos Prémios, houve também espaço para várias menções honrosas: Smart Farm 4.0 – Soluções inteligentes para uma agricultura sustentável, preditiva e autónoma, Centro de Negócios da Indústria Aeronáutica e Aeroespacial em Ponte de Sor, ECOGRES – Cerâmica Ecológica, Ponte 516 Arouca e Estrutura Residencial e Centro de Dia Alzheimer e outras Demências de Castro Marim foram os projetos destacados.
Saiba mais sobre cada um dos projetos no site dos Prémios Fundos Europeu e fique atento à segunda edição, que será lançada em breve.