Os vencedores dos Prémios dos Fundos Europeus são…

Além destas cinco categorias, foi ainda atribuído o Prémio do Público, que contou com mais de 70 mil votos, ao Sistema de Videovigilância e Deteção Automática de Incêndios como Componente de Apoio à Decisão, dinamizado pela Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria com o apoio do PO SEUR.

Durante a atribuição dos Prémios, houve também espaço para várias menções honrosas: Smart Farm 4.0 – Soluções inteligentes para uma agricultura sustentável, preditiva e autónoma, Centro de Negócios da Indústria Aeronáutica e Aeroespacial em Ponte de Sor, ECOGRES – Cerâmica Ecológica, Ponte 516 Arouca e Estrutura Residencial e Centro de Dia Alzheimer e outras Demências de Castro Marim foram os projetos destacados.

Saiba mais sobre cada um dos projetos no site dos Prémios Fundos Europeu e fique atento à segunda edição, que será lançada em breve.