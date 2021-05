O líder do Chega afastou quem quis afastar — incluindo fundadores do partido — e elegeu quem quis eleger. Com uma exceção: gostaria de ter visto Manuel Matias à frente da Mesa do Congresso, mas o lugar continuará a ser ocupado por Luís Graça. De resto, a lista de Ventura para a Direção Nacional venceu com larga maioria e a lista que apoiava (sem apoiar) para o Conselho de Jurisdição Nacional também venceu com larga maioria (e Rui Rio bem lhe poderia explicar como é importante controlar esse órgão). Além disso, André Ventura queria mostrar ao partido e ao país que continua a atuar com “radicalismo” — e o líder do PSD fez-lhe o favor de recusar, em cima da hora, mandar uma delegação social-democrata à cerimónia de encerramento do Congresso. Para quem tinha dúvidas (e ninguém tinha dúvidas), ficou abundantemente demonstrado que André Ventura é um sinónimo de Chega. Por alguma razão a sala das Caves de Coimbra, onde se realizou o Congresso, estava forrada com imagens do líder do partido.

Diogo Pacheco Amorim