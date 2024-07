Os vencedores, os vencidos e o atacado na Convenção Liberal

Mesmo não sendo fundador do partido, como não se cansa de repetir, João Cotrim Figueiredo é cada vez mais uma espécie de Mário Soares da IL. Ou, no mínimo, um António Costa da IL – uma vez que é o antigo líder querido que optou por ir para a Europa. Comparações à parte, o que é inegável é que o facto de ter sido o primeiro deputado eleito da IL e de ter saído pelo próprio pé com desapego pela liderança, tornam-no na principal referência do partido. A quase indiferença que mostra relativamente às batalhas internas (“não percebo nada de estatutos”) – mesmo que esteja sempre ao lado da atual direção e dos que eram os seus antigos muchachos – também ajudam a que seja uma das figuras menos contestadas. A juntar a isso tem aquilo que os liberais mais apreciam: resultados. Depois de ser eleito o primeiro deputado em 2019, de passar para 8 o número de deputados em 2022 e de ter o melhor resultado de sempre em 2024, Cotrim merece o prémio de gestor do ano da grande empresa IL. O facto de a Convenção ser tão colada às eleições europeias, acabou por ser um momento de consagração do antigo líder. Está tão à vontade que até cita Lenine do púlpito e acaba aplaudido com estrondo. João Cotrim Figueiredo afirmou assim a sua condição de senador do partido. Porventura, o único.

Bernardo Blanco, João Caetano Dias e Abrantes Amaral

Houve uma troika de liberais que ficou responsável pela apresentação e defesa do novo programa político: Bernardo Blanco, João Caetano Dias e André Abrantes Amaral. Dos três, André Abrantes Amaral (que é colunista do Observador) fez o discurso mais elogiado e aplaudido da Convenção. De tal forma, que o presidente do partido fez questão de se levantar para felicitá-lo logo após terminar o discurso. Mas o programa foi aprovado (com 511 votos a favor e apenas 11 contra) e o mérito dessa aprovação – mais fácil do que os estatutos, já que bastava a maioria simples – é também dos três proponentes, que evitaram uma postura de confrontação e respeitaram, a partir do púlpito, as várias críticas que foram realizadas.

Os vencidos

Tiago Mayan Gonçalves