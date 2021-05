António Costa terá olhado com mais preocupação para o Congresso do PCP de novembro do que para a Convenção do Bloco de Esquerda. Ainda assim, entre os vários cenários possíveis do que podia acontecer na reunião magna dos bloquistas, o desfecho não foi o mais favorável para o Governo do PS. Ao não se definir, o Bloco torna-se mais imprevisível, o que dificulta o trabalho do Governo em negociações importantes, como a que se avizinha do Orçamento do Estado. Por outro lado, o Governo PS percebe que não tem aqui um aliado, mas sim um adversário que disputa eleitorado e que está concentrado num objetivo: não permitir que o PS tenha maioria absoluta, pois sabe que a sua influência depende desse pressuposto. E se são autárquicas que aí vêm, o Bloco de Esquerda traça como principal objetivo em várias autarquias (incluindo Lisboa) impedir uma maioria absoluta do PS. São sinais de que o Bloco tentará dificultar a vida a António Costa.

