Em voz alta ou aos sussurros, o congresso do PS passou largas horas a debater quem poderá ser o sucessor de António Costa quando o líder do PS decidir ir para casa, ou para a Europa. Podia ser um sinal de fragilidade, mas o secretário-geral transformou-a numa demonstração de força. Primeiro, sentou na sua mesa os quatro candidatos mais falados, mostrando assim que todos estão ao mesmo nível e que, portanto, nenhum se aproxima dos seus calcanhares — do quarteto, o único que parece ter percebido a mensagem foi Pedro Nuno Santos, que se refugiou na rebeldia possível, chegando atrasado ao Congresso com uma tshirt vestida, como um filho que desafia a autoridade paterna à mesa das refeições. Depois, António Costa foi ao outro lado do palco buscar Marta Temido e transformou-a numa possível concorrente do quarteto, oferecendo-lhe o cartão de militante em palco e dizendo à Rádio Observador que “sim, pode ser sucessora daqui a dois anos, já tem tempo de militância suficiente para se candidatar”.

Arrumados estes assuntos de intendência, o líder do PS transformou-se em primeiro-ministro e começou a distribuir milhões. O discurso de encerramento do Congresso foi uma longa conta de somar. Um dos membros do último governo PSD/CDS ficou famoso pela frase “Qual é a parte do ‘Não há dinheiro’ que não percebem?”. António Costa não terá de a repetir. Agora, dinheiro há.

Ana Catarina Mendes