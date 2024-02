Os Vencedores

Luís Montenegro

Depois da experiência traumática da Madeira, esta foi uma noite em cheio para Luís Montenegro. Contra as expectativas que se geraram na reta final da campanha para os Açores, a Aliança Democrática conseguiu mesmo vencer as regionais. Não é uma coisa de somenos – a direita não vencia eleições no arquipélago desde 1996. Mais: o líder do PSD ouviu de José Manuel Bolieiro a garantia de que não fará qualquer aliança com o Chega, o que anula o potencial de embaraço que poderia existir para Montenegro. Ora, a estratégia de Bolieiro, se for seguida à risca, pode dar uma grande ajuda ao PSD a nível nacional. No plano teórico, se PS e Chega juntarem forças para impedir a viabilização de um governo da AD nos Açores – decisão que ainda não está afastada –, Montenegro usará estas eleições como prova provada de que um voto em André Ventura é um voto em Pedro Nuno Santos porque PS e Chega são, no fundo, aliados naturais. Tudo somado, cumpriu-se este domingo o primeiro ensaio daquela que foi sempre a estratégia do líder social-democrata: se um dia vier a ganhar eleições e precisar do Chega, colocará sempre Ventura entre a espada e a parede – ou viabiliza um governo PSD ou contribui para a perpetuação do PS no poder. No limite, se isso acontecer depois de 10 de março, Montenegro acredita que será o fim de Ventura enquanto ameaça à direita.

