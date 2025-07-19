Os vencedores

João Cotrim Figueiredo

JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR

Afinal, esta foi uma convenção dois-em-um. Normalmente, os partidos grandes precisam de três dias para fazer congressos e os partidos médios e pequenos precisam de dois. É esse o tempo mínimo para escolher um líder que se possa apresentar como candidato a primeiro-ministro. Já era estranho que a IL se propusesse a fazer isso em menos de 12 horas, mas o que poucos sabiam era que o objetivo era mais ambicioso: além de um candidato a primeiro-ministro, os liberais chegaram ao fim do dia também com um candidato a Presidente da República. A surpresa surgiu em três passos: primeiro, João Cotrim Figueiredo subiu ao palco para dizer que “nenhum candidato presidencial está a gerar particular entusiasmo ou capacidade mobilizadora” e ouviu da plateia vários “Vai, João!”; depois, deu uma entrevista à Rádio Observador a anunciar que está “a ponderar” avançar; por fim, passou por todas as televisões a explicar porque é que não se mantém calmamente apenas em Bruxelas. Imagina-se a súbita apoplexia de Luís Marques Mendes, ao ver mais uns milhares de votos potenciais (e potencialmente decisivos) a escapar-lhe. E imagina-se a súbita inquietação de André Ventura, ao perceber que o Chega não poderá passar a campanha presidencial a fazer-se de distraído. Cotrim só precisa de conseguir repetir os 358.458 votos que teve nas europeias do ano passado — ou nem isso.

Mariana Leitão

JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR

É a nova líder da Iniciativa Liberal e, por isso, não pode deixar de ser uma vencedora na Convenção que a entronizou. Ainda assim, foi uma vitória pouco entusiasmante. Apesar de ser candidata única, obteve 73,4 % dos votos. Exatamente o mesmo que Rui Rocha teve há cinco meses quando a oposição interna tinha candidato e se mobilizou à séria. A nível interno, aparentemente, Mariana Leitão apenas mantém a base que Rocha já tinha. Além disso, vários dos que a apoiaram e nela votaram foram dizendo frases no púlpito como “não sou o maior fã, mas voto em Mariana Leitão”. Além de tudo isto, ainda levou com vitamina C — Cotrim animou o Congresso com a ideia de uma candidatura a Belém, o que é agridoce: por um lado, dá a Mariana Leitão um bom candidato a Belém; por outro, roubou-lhe palco mediático numa fase em que a nova líder precisa de notoriedade e afirmação.

Mário Amorim Lopes

JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR

Chamam-lhe o MAL, não como traço de personalidade, mas por serem as iniciais dos seus três nomes de político: Mário Amorim Lopes. Já Javier Milei é visto como uma espécie de encarnação do mal por partidos adversários da IL e até por alguns membros liberais. A adoração de Milei já existia – personificada na motosserra de Jorge Pires —, mas na última convenção os membros da Comissão Executiva (à exceção de Bernardo Blanco) fugiram de colagens ao polémico presidente argentino. Desta vez é o vice-presidente a classificar Javier Milei como executor das ideias da IL, mostrando não ter pudor em assumir-se meio-mileísta (na parte do conteúdo e não na forma). Mais do que esse aparente desassombro, é vencedor por estar a subir no elevador liberal: esteve nas cogitações do status quo da IL para líder do partido há poucas semanas, é apontado como hipótese para liderar a bancada parlamentar e, além disso, foi eleito vice-presidente da nova direção.

Os vencidos

Rui Rocha

JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR

Um político pode sair da liderança de um partido em ombros — se as coisas lhe tiverem corrido especialmente bem. Pode sair em braços — se as coisas lhe tiverem corrido terrivelmente mal. Rui Rocha optou por sair em fúria. No discurso de despedida, insurgiu-se contra aqueles que agora o consideram “um moderado”, o que, como se sabe, na IL é vitupério; desvalorizou as “vozes relevantes” que apelaram à sua saída depois das legislativas; acusou aqueles que se apoiaram no “sebastianismo” para o desvalorizarem; criticou aqueles que apostam numa “idealização do partido” para menorizarem o trabalho da direção que agora saiu; e desafiou a nova liderança a “provar que vale mais” do que ele. Rui Rocha devia ter seguido aquele conselho que é dado a qualquer pessoa que está prestes a envolver-se numa rixa num bar: respirar fundo e contar até dez.

Rui Malheiro

JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR

É verdade: Rui Malheiro, que se opôs a Rui Rocha na última eleição interna, desta vez não foi candidato. Por isso é possível argumentar que não deveria aparecer nesta lista como “vencido”, tendo em conta que nem foi a votos. Mas é como dizia Mário Soares: “Só é vencido quem desiste de lutar”. E, desta vez, a oposição interna da IL desistiu de lutar. Nem se deu ao trabalho de repetir um candidato, ou de desencantar um substituto. Isso é mau para a oposição — mas é péssimo para a situação. Este sábado, a Iniciativa Liberal ficou ainda mais monolítica.

Luís Filipe Menezes

DIOGO VENTURA/OBSERVADOR

Foi uma grande vitória: há dias, o candidato social-democrata à Câmara de Gaia conseguiu formar uma coligação que junta PSD, CDS e Iniciativa Liberal. Foi uma grande derrota: este sábado, percebeu-se que a IL, aparentemente, integra essa coligação com um dedo a tapar o nariz. Ao Observador, na mesma entrevista em que revelou “estar a ponderar” uma candidatura presidencial, João Cotrim Figueiredo comentou aquela aliança assim: “O candidato para mim seria problemático. Acho que é um candidato arriscado para nós darmos as mãos.” Os eleitores liberais de Gaia, como é natural, ficarão intrigados e não se sentirão especialmente mobilizados para porem a cruzinha no boletim de voto. Há uma frase histórica que se pode aplicar a Menezes: “Com amigos assim, está dispensado de ter inimigos”.

Bernardo Blanco

JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR

Só foi deputado durante três anos, mas achou que já tinha visto tudo o que tinha para ver. Preferiu o privado, mas não sem antes deixar o pé na porta. Na anterior Convenção saiu da Comissão Executiva, mas candidatou-se ao Conselho Nacional e a sua lista foi a mais votada. Na atual reunião magna dos liberais mudou o líder e a respetiva comissão executiva, mas não o Conselho Nacional e, por isso, Blanco mantém-se exatamente na mesma. Antes de prosseguir a vida profissional fora do Parlamento e da vida do partido, disse aos sete ventos que tinha a ambição de ser líder da IL dentro de poucos anos. Apesar disso, desta vez decidiu participar na Convenção à distância, optando por não ir presencialmente a Alcobaça. E também não discursou, mesmo que o pudesse fazer à distância. Depois de ter sido protagonista em fevereiro, praticamente desapareceu do mapa. Para ser líder é preciso ver e ser visto. Até se percebe que se tenha dedicado ao privado e à vida familiar, mas um sábado (em dois anos) não seria um esforço assim tão grande para quem tem também tão grandes ambições.

O ex-amigo

Luís Montenegro

DIOGO VENTURA/OBSERVADOR

Há não muito tempo, o líder da IL era o BFF do líder da AD. Rui Rocha e Luís Montenegro almoçaram juntos, conversaram juntos e, juntos, fizeram planos para o futuro, com os liberais a indicarem nomes concretos para ministérios concretos. Os nomes eram concretos, os ministérios eram concretos — mas o governo era imaginário. Porque, para governar, é preciso ter votos. E a Iniciativa Liberal, por mais que isso lhe custe, não teve votos suficientes para passar do palácio de São Bento para o palacete de São Bento. Por isso, acabaram os Best Friends Forever. Nesta convenção, a nova direção da IL colocou um cordão sanitário entre o partido e a AD para evitar ser engolida por Luís Montenegro. É sempre triste quando uma amizade acaba. Mas, apesar de tudo, o primeiro-ministro não deve ter propriamente perdido o sono este sábado. Com IL ou sem IL, para ele, nada muda.